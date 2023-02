Jūros bangos į pakrantę Japonijoje išplovė paslaptingą apvalų metalinį objektą: žmonės suglumę – kas tai?

Į įvykio vietą buvo iškviestos įvairios tarnybos – tiek policija, tiek ir išminuotojai. Teritorija buvo aptverta, žmonės prie jo neprileidžiami. Specialistai atliko rentgeno tyrimus ir išsiaiškino, kad objektas yra tuščiaviduris ir nekelia grėsmės. Tačiau valdžios institucijos kol kas negali pasakyti, kas tai yra.

Netoli Hamamatsu miesto pakrantėje pastebėtą rutulio formos objektą vietiniai praminė „Godzilos kiaušiniu“, „plūduru“ ar kažkuo „iš kosmoso“.



Japonijos transliuotojas NHK parodė filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuoti pareigūnai paplūdimyje tiria surūdijusį metalinį rutulį. Matyti, jog objektas yra maždaug 1,5 m skersmens.



A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw