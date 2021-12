2021 metų spalį JAV maisto ir vaistų agentūra pritarė Vuity akių lašams, kurie skirti gydyti senatvinei toliaregystei – su amžiumi susijusiai akių ligai, pasireiškiančiai neaiškiu arti esančių objektų matymu, skelbia lašų gamintojas, biofarmacijos bendrovė „AbbVie“. Gruodžio 9 dieną vaistų gamintojas paskelbė, kad su receptu visose Jungtinių Valstijų vaistinėse jau galima įsigyti šią problemą išspręsti padėsiančių akių lašų.

Tai pirmieji tokio tipo kartą per dieną lašinami akių lašai, galintys vos per 15 minučių pagerinti regėjimą, jų poveikis trunka iki šešių valandų. Be to, jie neturi jokios įtakos matymui į tolį. Aktyvusis šių akių lašų ingredientas – vaistas, vadinamas pilokarpinu. Jis sutraukia akies vyzdį, taip padėdamas geriau matyti arčiau esančius objektus.

Senatvinė toliaregystė pasireiškia, kai, žmogui senstant, sumažėja akies lęšio elastingumas, tad pasidaro sudėtinga ryškiai įžiūrėti arčiau esančius daiktus. Dauguma žmonių tokį diskomfortą pradeda jausti 40-50 metų amžiuje, o ateinančius dešimtmečius matymas iš arti lėtai prastėja ir toliau. Kadangi vaistas pagaliau gavo JAV vaistų prievaizdo palaiminimą, „AbbVie“ viliasi, kad šie akių lašai taps tikru išsigelbėjimu daugiau nei 128 mln. Amerikos gyventojų, kasdien susiduriančių su šia problema.

„Su senatvine toliaregyste susiduria daug amerikiečių. Šis natūralus procesas prasideda maždaug keturiasdešimtaisiais gyvenimo metais, tad skaitymo akiniai galiausiai tampa neišvengiamybe net ir paprasčiausiai naudojantis išmaniuoju telefonu.

Akių lašai pagerins regėjimą. Shutterstock

Dabar, kai bus galima įsigyti tokių akių lašų, pats metas apsilankyti pas gydytoją ir aptarti galimus senatvinės toliaregystės problemos sprendimo būdus“, – sako mokslų daktarė ir Amerikos optometrijos specialistų asociacijos narė Selina McGee.

JAV maisto ir vaistų agentūra vaistams pritarė po dviejų sėkmingų trijų etapų bandymų, kurių metų aiškintasi, ar šie lašai padeda pagerinti matymą iš arti 750 bandymų dalyvių. Visi jie priklausė amžiaus grupei nuo 40 iki 55 ir vis skundėsi senatvine toliaregyste. Dalyvių buvo prašoma kartą per dieną į kiekvieną akį įsilašinti po lašą vaisto arba placebo. Trisdešimtą bandymų dieną visi, kurie naudojo akių lašus, o ne placebą, pareiškė pajutę matymo iš arti pagerėjimą. Jokių rimtų pašalinių poveikių nenustatyta.

„Vyresniame amžiuje pradėjau pastebėti, kad mano regėjimas keičiasi. Be skaitymo akinių pradėjau jaustis kaip be rankų. Supratimas, kad be tų akinių negaliu kokybiškai gyventi, parodė kaip svarbu problemą spręsti. Labai džiaugiuosi puikia galimybe sudalyvauti šiame klinikiniame tyrime. Dar labiau džiaugiuosi, kad jis buvo sėkmingas, ir nuo šiol skaitymo akiniai nebebus vienintelis šios bėdos sprendimo būdas“, – džiaugiasi viena iš klinikinio tyrimo dalyvių Toni Wright.