Kaip pažymi BBC, susisiekęs su teismo medicinos ekspertais Kanzaso valstijoje, mirties priežastys kol kas neskelbiamos.

A. Lamo yra įsilaužęs į tokių korporacijų kaip „Yahoo“ ir „Microsoft“ tinklus, be to, jam pavyko įsigauti į laikraščio „The New York Times“ kompiuterių sistemą.

Bet pasaulis apie jį sužinojo dėl B. Manningo, su kuriuo jis susirašinėjo, bylos. B. Manningas pranešė A. Lamo, kad tai jis perdavė „Wikileaks“ slaptą medžiagą, taip pat ir žmonių sušaudymo iš JAV kariuomenės sraigtasparnio Irake 2007 metais vaizdo įrašą.

A. Lamo pranešė JAV pareigūnams, iš kur tinklalapis gavo slaptą informaciją, ir B. Manningas buvo suimtas. Jis buvo nuteistas 35 metus kalėti. Jau kalėjime kariškis nusprendė pasikeisti lytį ir tapo Chelsea Manning. 2017 metais JAV prezidentas Barackas Obama suteikė jai malonę. Dabar Ch. Manning ketina kovoti dėl Merilando valstijai atstovaujančio senatoriaus posto.

Pats A. Lamo 2011 metais pareiškė, kad jis ne savo noru priėmė sprendimą išduoti B. Manningą, bet buvo priverstas.