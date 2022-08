Dėl jų kilmės iš už Saulės sistemos ribų jokių ginčų nėra. Bet labai tikėtina, kad dar anksčiau, nei ‘Oumuamua, buvo užfiksuotas kitas tarpžvaigždinis objektas.

Ir ne bet kur, o Žemėje. 2014 metų pradžioje netoli Naujosios Gvinėjos krantų į vandenyną nukrito meteoritas.

Jo trajektoriją per atmosferą užfiksavo JAV Gynybos departamento palydovas, skirtas antžeminių karinių taikinių žvalgybai.

Gavę informaciją iš jo archyvų, prieš keletą metų astronomai apskaičiavo, jog meteoritas greičiausiai atlėkė iš už Saulės sistemos ribų, nes jo apskaičiuotas greitis Saulės atžvilgiu didesnis už pabėgimo greitį iš Saulės gravitacijos lauko ties Žeme.

Deja, gautuose duomenyse nebuvo paklaidų, mat JAV Gynybos departamentas nenorėjo viešai atskleisti palydovo techninių galimybių. Neturint paklaidų, nebuvo įmanoma pasakyti, kiek patikimas gautasis skaičiavimų rezultatas, todėl meteoritas, žinomas tik kodiniu numeriu CNEOS 2014-01-08, nebuvo oficialiai pripažintas kaip tarpžvaigždinis.

Bet dabar situacija pasikeitė – JAV Kosmoso pajėgų (Space Force) vyriausiasis mokslininkas gavo prieigą prie slaptų duomenų ir patvirtino, jog jų patikimumo pakanka teigti, kad CNEOS 2014-01-08 tikrai yra tarpžvaigždinės kilmės.

6/ “I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc’s Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community.” pic.twitter.com/PGlIOnCSrW