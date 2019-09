Sensacingus ir daug klausimų sukėlusius vaizdus, kurie žiniasklaidoje, įskaitant ir „The New York Times“, ėmė atsirasti nuo 2017-ųjų gruodžio, užfiksavo Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno pilotai. Šiuos vaizdus įsigijo privati tyrimų kompanija „To The Stars Academy of Arts & Science“ (TTSA), kurią įkūrė roko muzikantas Tomas DeLonge‘as.

Nors tuo metu buvo pranešama, kad šie vaizdo įrašai išslaptinti, dabar darosi panašu, kad tai nebuvo tiesa ir jie neturėjo būti prieinami viešai, bent jau pasak žvalgybos puslapio „The Black Vault“.

Kaip teigiama, JAV karinio jūrų laivyno atstovas spaudai sakė, kad vaizdo įrašai yra autentiški. Tai pirmasis oficialus kariuomenės patvirtinimas, jog filmuotoje medžiagoje užfiksuoti skraidantys objektai ir šio reiškinio nustatyti bei atpažinti nepavyksta, nors santrumpa NSO (neatpažintas skraidantis objektas) daugiau oficialiai nenaudojama.

„Karinis jūrų laivynas šiuose vaizdo įrašuose esančius objektus priskiria neatpažintiems ore esantiems reiškiniams“, – kaip pranešama, Johnui Greenewaldui iš „The Black Vault“ sakė Josephas Gradisheris, oficialusis karinių jūrų pajėgų operacijų vado pavaduotojo atstovas spaudai.

„Vartojamas terminas „neatpažintas ore esantis reiškinys“, nes jis pateikia pagrindinį be leidimo skraidančio / neatpažinto orlaivio / objekto, kuris buvo pastebėtas įskrendantis / skraidantis karinių oro pajėgų kontroliuojamoje oro erdvėje, stebėjimo / sekimo apibūdinimą“, – aiškino J. Gradisheris.

Suprantama, tai nereiškia, kad vaizdo įrašuose užfiksuoti ateiviai ar Jungtinių Valstijų karinis laivynas teigia, jog ateiviai atrodo būtent taip. Tai tik reiškia, kad neatpažintas ore esantis reiškinys yra objektai, kurių negalima atpažinti.

JAV karinis jūrų laivynas šiems keistiems objektams apibūdinti anksčiau vartojo kitą terminą – anomalūs orlaiviai. Nutekėję Pentagono dokumentai rodo, kad JAV kariuomenė kelerius metus analizavo paslaptingąjį reiškinį, nors to ir neskelbė.

„Karinis jūrų laivynas nepaskelbė vaizdo įrašų plačiajai visuomenei“, – sakė J. Gradisheris, leisdamas suprasti, kad žiniasklaidos pranešimų srautas, nušvietęs bauginančius vaizdo įrašus, niekuomet nebuvo Pentagono plano dalis.

Kol kas nė kiek nepriartėta prie suvokimo, kas iš tiesų galėtų būti šie dalykai, tačiau netgi karinės terminologijos pokyčiai ir viešas neatpažinto reiškinio pripažinimas kai kuriuos nustebino.

„Tai, kad JAV karinis jūrų laivynas naudoja terminą „neatpažintas ore esantis reiškinys“, rodo, jog laivynas išplėtė tai, apie ką galėtų pranešti JAV naikintuvų pilotai, siekiant ištirti oro erdvėje esančius bet kokius neatpažintus objektus, kurie praeityje buvo susiję su stigma“, – „Motherboard“ sakė NSO ekspertas ir tyrėjas Rogeris Glasselis.

„Dar bus matyti, ar šie tyrimai vykdomi dėl siekio ufologiniu požiūriu išsiaiškinti NSO reiškinio priežastį, ar todėl, kad norima sumažinti pavojų skrydžiams ar pasipriešinti neatpažintiems nežinomų priešininkų įsibrovimams bei sustiprinti pasirengimą technologinėms staigmenoms“, – pridūrė R. Glasselis.