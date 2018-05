Tarp šių daiktų esama dantiraščiu išrašytų molinių lentelių, cilindrinių antspaudų ir molinių bulių (nuosavybę patvirtinančių antspaudų). Daugelis molinių lentelių, datuojamų 2100–1600 metais prie mūsų erą, yra kilusios iš senovinio šumerų miesto Irisagrigo, nurodė pareigūnai. Molinių lentelių su dantiraščio tekstais siuntos buvo iš pradžių sulaikytos muitinės agentų, bet klaidingai įvardytos kaip čerpių pavyzdžiai, skirti bendrovei „Hobby Lobby“. Ši bendrovė pernai sutiko atiduoti tūkstančius irakietiškų senoviniu dirbinių ir sumokėti 3 mln. dolerių pagal taikos susitarimą, kad užbaigtų JAV vyriausybės iškeltą civilinę bylą. „Hobby Lobby“ tvirtino šiuos dirbinius neteisėtai importavusi iš naivumo. Teisingumo departamentas nurodė, kad tūkstančiai dantiraščio lentelių ir molinių bulių buvo kontrabanda įvežtos į Jungtines Valstijas per Jungtinius Arabų Emyratus ir Izraelį. Siuntos su šiais dirbiniais buvo nugabentos Oklahomoje įsikūrusiai bendrovei. Irakietiški senoviniai dirbiniai © Reuters „Hobby Lobby“ teigė, kad šių dirbinių įsigijimas „atitinka bendrovės misiją ir aistrą Biblijai“, siekiant išsaugoti juos ateities kartoms ir dalytis šia medžiaga su viešosiomis institucijomis bei muziejais. Bendrovės įkūrėjas milijardierius evangelikas Steve'as Greena yra praeitais metais Vašingtone atsidariusio Biblijos muziejaus valdybos pirmininkas. Federalinis prokuroras Richardas Donoghue trečiadienį sakė, kad JAV pareigūnai „didžiuojasi atlikę vaidmenį išimant šias Irako istorijos daleles iš neteisėtai įgytų senienų juodosios rinkos ir sugrąžinti juos Irako žmonėms“. Šie dirbiniai „mums yra labai svarbūs ir turėtų būti grąžinti namo“, – sakė Irako ambasadorius Jungtinėse Valstijose Fareedas Yasseenas. Irakietiški senoviniai dirbiniai AFP / Scanpix Vašingtone įvykusi ceremonija yra pirmasis nuo 2015 metų JAV įvykdytas kultūros vertybių grąžinimas Irakui. Nuo 2008 metų JAV Imigracijos ir muitinės tarnyba (ICE) grąžino Irakui daugiau kaip 1,2 tūkst. dirbinių. Šioje šalyje daug kultūros vertybių buvo išgrobstyta po 2003 metais surengtos JAV vadovaujamos karinės invazijos, nuvertusios diktatorių Saddamą Husseiną. Papildomu smūgiu Irako senoviniam paveldui tapo 2014 metais prasidėjusi džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojų invazija, per kurią buvo apiplėšta arba nuniokota daugybė archeologinių vietų ir muziejų. „Hobby Lobby“ vadina save didžiausia pasaulyje prekiautoja meno ir amatininkų dirbiniais. Kompanija turi apie 32 tūkst. darbuotojų ir veikia 47 valstijose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.