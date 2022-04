JAV ginkluotosios pajėgos patvirtino: į Žemės atmosferą milžinišku greičiu tėškėsi svetimas objektas – atskriejo ne iš mūsų Saulės sistemos

Kaip teigia Harvardo universiteto mokslininkas ir tyrimo bendraautoris Amiras Sirajus, jis 2019 metais apskaičiavo, kad objektas yra tarpžvaigždinės kilmės. Be to, A. Sirajus taip pat tyrinėjo ir garsųjį tarpžvaigždinį asteroidą ʻOumuamua, aptiktą 2017 kartu su Harvardo universiteto profesoriumi Abrahamu Loebu, praneša CNN. Tačiau šiuos skaičiavimus turėjo patvirtinti JAV kosmoso vadovybė.

Pasak A. Sirajaus, jis objektą aptiko tyrinėdamas NASA artimųjų Žemei objektų centro duomenų bazę. Mokslininkas atkreipė dėmesį, kad objektas, tą kartą turėjęs įskristi į Žemės atmosferą, skriejo neįprastai dideliu greičiu.

Asteroidas skriejo apie 45 km per sekundę greičiu Žemės link, kuri pati skrieja apie 30 km per sekundę greičiu, skriedama savo orbita aplink Saulę. Mokslininkai apskaičiavo, kad realus meteoro greitis, atvižvelgiant į heliocentrinį greitį, kuris apibrėžiamas kaip meteoro greitis Saulės atžvilgiu, gali būti gerokai didesnis.

Tai yra tikslesnis būdas nustatyti jo orbitą ir greitį. Jis apskaičiuojamas pagal kampą, kuriuo meteoras skrieja ir trenkiasi į Žemę. Planeta aplink Saulę juda viena kryptimi, todėl meteoras galėjo atsitrenkti į Žemę labiau iš priekio, t. y. priešinga planetos judėjimo kryptimi, arba labiau iš galo, ta pačia kryptimi, kuria juda Žemė. Mokslininkų teigimu, realus asteroido greitis siekė apie 60 km per sekundę (heliocentriniu skaičiavimu).

Išsiaiškinęs meteoro trajektoriją A. Sirajus suprato, kad jo orbita nesusijusi su Saulės sistema, kurioje įprastai skrieja uždaro tipo trajektoriją turintys objektai. Taigi, mokslininko išvada buvo tokia, kad šis kosminis akmuo yra atskriejęs iš kitos žvaigždės sistemos.

„Tikėtina, kad jis buvo „išspirtas“ iš kitai žvaigždei priklausančios planetų sistemos ir tai sutapo, kad atlėkė į mūsų Saulės sistemą ir atsitrenkė į Žemę“, – teigė A. Siraj.

Tačiau šiuos skaičiavimus tik dabar patvirtino JAV karinių pajėgų kosmoso vadovybė ir iki šiol mokslininkai savo tyrimo išvadų negalėjo oficialiai publikuoti jokiame moksliniame žurnale.

Mokslininkai metus rinko papildomą informaciją ir gavo patirtinimą iš JAV kosmoso vadovybės vadovo Johno Shaw, kad jų tiriamas objektas iš tiesų yra tarpžvaigždinis meteoras.

