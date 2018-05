NASA astronautai Drew Feustelis ir Ricky Arnoldas greitai sukeitė vietomis du atsarginius amoniako siurblius, kurie yra gyvybiškai svarbios stoties aušinimo sistemos dalys. Vienas siurblys, prieš 17 metų per daug atšalęs dėl elektros sistemos gedimo, yra pramintas „Frosty“ („Šerkšnotuoju“). Skrydžio operatoriai planuoja jį artimiausiomis dienomis išbandyti ir patikrinti, ar siurblys tebeveikia. Kitas siurblys yra sugedęs ir žinomas kaip „Leaky“ („Prakiurėlis“), nes prieš penkerius metus iš jo prasiveržė amoniakas. „Frosty“ sumontuotas vietoje „Leaky“, perkėlus jį kibernetiniu manipuliatoriumi. „Leaky“ savo ruožtu buvo perkeltas ant ilgalaikio sandėliavimo platformos. Kaip šaldymo agentas naudojamas amoniakas yra nuodingas, todėl operatoriai ne kartą perspėjo stoties išorėje dirbančius astronautus saugotis šios medžiagos nuotėkio. Praeitą mėnesį į stotį buvo atskraidintas naujutėlaitis siurblys. Jis buvo pramintas „Motley“ („Marguoliu“), nes jį surenkant panaudota daug atsarginių dalių. „Atlikome didžiulį darbą, žaisdami „muzikines kėdes“ su visais tais (siurbliais), kad mums liktų gerų prieinamų atsarginių dalių“, – Hjustone įsikūrusio skrydžių valdymo centro operatorius Alexas Apyanas sakė astronautams dirbant atvirame kosmose. Daugiau kaip 100 kg sveriantys siurbliai yra apie metro ilgio, plokščios dėžės pavidalo, apie metro ilgio, 76 cm pločio ir 45 cm aukščio. D. Feustelis ir R. Arnoldas taip pat sumontavo naują vaizdo kamerą ir ryšių prietaisą; jiedu taip pat suspėjo atlikti keletą kitų papildomų darbų. „Puikus darbas, – pareiškė Skrydžių valdymo centras, 6,5 val. trukusiai misijai artėjant prie pabaigos. – Gerai, vaikinai, esam pasiruošę, kad pradėtumėt judėti namų link.“ Grįždami į oro šliuzą astronautai juokėsi ir juokavo. „Kas nors yra namuose? Pokštas arba saldainis!“ – šūktelėjo vienas jų, turėdamas omenyje Helovino persirengėlių tradiciją eiti nuo durų prie durų. Dabar šešis narius turinti TKS įgula laukia atsargų papildymo. Bendrovė „Orbital ATK“ planuoja sekmadienį paleisti krovinių kapsulę iš Volopo salos Virdžinijoje. D. Feustelis ir R. Arnoldas anksčiau buvo išėję padirbėti TKS išorėje kovo pabaigoje, tuojau po savo atvykimo į 400 km aukštyje virš Žemės skriejančią orbitinę laboratoriją. Jų kitas išėjimas suplanuotas ateinantį mėnesį.

