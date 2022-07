Amerikiečių astronautas Terry'is Virtsas pats kadaise vadovavo TKS įgulai. Dabar jis piktinasi Rusijos kosmonautų veiksmais kosminėje stotyje – jie išskleidė separatistinių Donbaso pseudorespublikų vėliavas. Virtsas ragino neignoruoti tokių Rusijos kolegų veiksmų.

„Rusija dabar oficialiai naudoja kosminę stotį savo neteisėtam ir amoraliam karui Ukrainoje skatinti, kur jie kasdien žudo civilius. Nebegalime to ignoruoti“, – sakė astronautas.

Kosmonautai Olegas Artemjevas, Denisas Matvejevas ir Sergejus Korsakovas liepos 4-ąją paminėjo „LLR išvadavimo dieną“, demonstruodami teroristinių junginių vėliavas, o gegužės 9-osios išvakarėse orbitoje išskleidė „pergalės vėliavą“.

Be rusų, TKS dar yra „Space-X Crew-4“ misijos nariai: NASA astronautai Chellas Lindgrenas, Bobas Hinesas ir Jessica Watkins, taip pat ESA astronautė Samantha Cristoforetti. JAV nepriklausomybės dieną jie išskleidė JAV vėliavą, todėl rusai baksnoja pirštu – kodėl amerikiečiams galima, o jiems – ne? Skirtumas tas, kad JAV egzistuoja, o Luhansko Liaudies Respublika tėra rusų sukurtas darinys, plėšantis Ukrainą į gabalus.

Dar gegužę Rusija grasino, kad gali pasitraukti iš TKS projekto ir tada nebebus kam koreguoti dirbtinio palydovo kurso. Amerikiečiai jų nelabai klausėsi – jau yra kam tai padaryti ir be rusų.

Russia is now officially using the ⁦@Space_Station to promote their illegal and immoral war in Ukraine, where they kill civilians every day. We can’t ignore it anymore. @nasa ⁦@roscosmos⁩ ⁦@DRogozin⁩ ⁦@guardian⁩ https://t.co/ux8Trd8ffZ