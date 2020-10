Iš karto reikia pasakyti, kad urano yra ir tame naujame branduoliniame kure. Tiesiog jis nėra pagrindinė jo medžiaga. Naujasis kuras kuriamas torio pagrindu. Toris – silpnai radioaktyvus metalas, žymimas Th. Jį dar 1828 metais atrado norvegas Mortenas Thraneas Esmarkas. Toris anksčiau buvo naudojamas kur kas plačiau nei dabar, tačiau ir šiandien jis nėra pamirštas. Kai kurie virinimo elektrodai iki šiol turi torio, jis taip pat naudojamas reaktyvinių variklių, keramikos ir net apšvietimų lempučių gamybai.

JAV vystomas ANEEL projektas (Advanced Nuclear Energy for Enriched Life) siekia sukurti torio pagrindo branduolinį kurą, kurį būtų galima panaudoti energijos gamybai. Mokslininkai jau sukūrė mišinį, į kurį įeina toris, uranas ir kai kurios kitos medžiagos. ANEEL kuro sudėtis, žinoma, nėra išduodama, nes tai – komercinė paslaptis, kuri, kaip tikimasi, padės iškelti JAV branduolinę energetiką į naują lygį.

Nes dabar pasaulis ypač nori švaresnės energijos. Nors kartais iškastinio kuro pramonė ir už ekologiją pasisakanti visuomenė dirba kartu, kad diskredituotų branduolinę energetiką, nieko geresnio žmonija dar nesugalvojo. Atominės elektrinės gali ir visiškai neteršti aplinkos. Panaudotas branduolinis kuras, žinoma, yra dažnai aptariama problema, tačiau tiesa yra ta, kad šių atliekų yra nepalyginamai mažiau nei tų, kurias aplinkai padovanoja iškastinį kurą deginančios jėgainės. Ir taip yra dėl to, kad žmonija neturi jokio kito kuro, kurio energijos tankis prilygtų branduoliniam.

ANEEL yra naujas torio pagrindo branduolinis kuras. Toris turi keletą privalumų prieš uraną. Visų pirma, Žemėje jo tiesiog yra daugiau. Be to, toris ima lydytis aukštesnėje temperatūroje, o torio reaktoriai yra vėsesni – tai reiškia, kad torio jėgainės būtų saugesnės. Negana to, toris yra praktiškai netinkamas branduolinės ginkluotės gamybai. Ir tai dar ne viskas.

ANEEL reaktoriuje liktų ilgesnį laiką – iš to paties kuro būtų išgauta daugiau energijos. Mokslininkai skaičiuoja, kad taip panaudoto kuro atliekų kiekis sumažėtų net 80%. Kartu tai leistų sumažinti jėgainių eksploatavimo kaštus.

Iš kur JAV gaus torį? JAV žiūri į kitą šalį, kuri irgi labai domisi torio reaktoriais – Indija turi didelius torio išteklius. Technologijų ir žaliavų mainai pagerintų diplomatinius santykius ir užtikrintų abipusę naudą.

Tačiau jei toris toks geras, kodėl jis iki šiol buvo naudojamas tik prototipo lygio reaktoriuose? Urano reaktoriai yra kur kas paprastesni, o paties kuro paruošimas – pigesnis. Net Vikipedijoje rašoma, kad torio pagrindo branduolinis kurą sunku gaminti ir perdirbti. Pats procesas yra ir gana pavojingas. Tačiau tai ir yra ANEEL projekto proveržis – mokslininkai pagaliau artėja prie torio pagrindo branduolinio kuro komercializacijos.