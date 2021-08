Anglijos Ruskino universiteto mokslininkai Aledas Jonesas ir Nickas Kingas nusprendė išsiaiškinti, kur rastume vietą, kurioje būtų saugu ir ramu. Mokslininkų atrinkti kandidatai – Australija, Islandija, Airija, Naujoji Zelandija ir Jungtinė Karalystė. Kodėl? Nes tai – salos, kurios galėtų atsiskirti nuo likusios degančios civilizacijos dalies.

Be to, jos yra pakankamai didelės, jose yra būdų užsiauginti maisto, o ir klimatas jose bus pakenčiamas, net jei temperatūra pakils per 4 laipsnius Celsijaus. Pagal gal šiuos kriterijus, Naujoji Zelandija turi geriausias galimybes išlikti subyrėjus mūsų civilizacijai. Jungtinė Karalystė yra per didelė ir kompleksiška, kad nesudegtų tuose griuvėsiuose, Australija irgi būtų sunkiai stabilizuojama, o Islandijos gamta nėra tokia draugiška žmonėms. Tuo tarpu Naujoji Zelandija turi puikias maisto auginimo, saviizoliacijos ir gynybos galimybes.

Visgi, Naujoji Zelandija turi ir trūkumų. Čia beveik nėra naftos, o perėjimas prie visiškai atsinaujinančių energijos šaltinių dar nėra įgyvendintas. Be to, jei staiga ten įvyks masinė imigracija, maisto klausimas gali tapti didžiulio konflikto šaltiniu. Jungtinė Karalystė turi ir naftos, ir geresnes galimybes užsiauginti labai didelius maisto kiekius, bet ši šalis, tikėtina, subyrėtų nuo vidinių įtampų ar per mažos atskirties nuo Europos žemyno.

Žinoma, tai – tik teoriniai pasvarstymai. Niekas nežino, kaip ir kada kris mūsų civilizacija. O gal kažkuriuo metu susitelksime ties svarbiausiais klausimais ir pandemijas, klimato kaitą, migraciją ir kitas problemas įveiksime konstruktyviau.

Tyrimas publikuotas moksliniame žurnale: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8161/htm