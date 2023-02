Japonų kūrėjai dviratį išradinėja iš naujo ir jiems tai puikiai sekasi: sugebėjo sukurti nešiojamą sėdmaišį

Apie svogūno pavidalo sėdmaišius Japonijos socialiniuose tinkluose paskelbė vasario pradžioje.

Esminė jų paskirtis – suteikti žmonėms galimybę patogiai ilsėtis, teigė vilkimus sėdmaišius

gaminančios įmonės „Takikou Sewing“ atstovas Shogo Takikawa.

„Sumanymas kilo, galvojant, kaip pagaminti pagalvėlę, kurią būtų galima bet kada, bet kur pasidėti

ir pailsėti. Galite apsivilkti šį sėdmaišį ir gulėti svetainėje ar bet kokioje kitoje vietoje – tam jį ir

sukūrėme“, – pasakojo sėdmaišius gaminančios įmonės „Takikou Sewing“ atstovas Shogo Takikawa.

Įmonė gamina trijų dydžių vilkimus sėdmaišius – vaikiškus, vidutinius ir didelius, kurių kaina – 15

800 jenų (120 dolerių). Per COVID-19 pandemiją daugelis japonų įprato daugiau laiko leisti

namuose, tiesa, kompanijos atstovai sako, kad ne pandemija paskatino vilkimo sėdmaišio

koncepciją. Idėja juos gaminti kilo po to, kai per kompanijos renginį tokio sėdmaišio prototipas

pasirodė labai populiarus.

„Šiuos sėdmaišius gaminti paskatino ne pandemija, kita vertus, žinoma, per pandemiją žmonės

daugiau laiko praleisdavo namuose, o mes norėjome, kad laiką namuose žmonės leistų smagiai,

atsipalaidavę“, – tikino Sh. Takikawa.

Sėdmaišį nusipirkusi Yuu Matsuzaki teigė, kad vilkimi sėdmaišiai gali tapti labai populiarūs žiemą,

nes daug namų yra be centrinio šildymo.

„Sėdmaišis lengvesnis, nei maniau, su juo šilta. Manau, žiemą su juo tikrai nesušalsi“, –

komentavo sėdmaišio pirkėja Yuu Matsuzaki.