Japonų kosminis aparatas atskrido prie asteroido paimti mėginių

Japonijos kosmoso tyrinėjimų agentūra JAXA trečiadienį paskelbė, kad nepilotuojamas aparatas „Hayabusa2“ atskrido prie asteroido, esančio už maždaug 280 mln. km nuo Žemės. Per ateinančius pusantrų metų aparatas tris kartus bandys trumpam nusileisti ant asteroido ir paimti mėginių. Jei mėginių paėmimas ir sugrįžimas į Žemę bus sėkmingi, asteroido medžiaga galėtų pateikti užuominų apie Saulės sistemos kilmę ir gyvybę Žemėje. „Hayabusa2“ buvo paleistas 2014 metų gruodį ir turi grįžti 2020 metų pabaigoje.











