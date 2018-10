Japonija į orbitą iškėlė atmosferos stebėjimų palydovą ir pirmąjį JAE palydovą

Raketa H-IIA pirmadienį 13 val. 8 min. vietos (6 val. 8 min. Lietuvos) laiku pakilo iš Tanegašimos kosminio centro, nurodė Japonijos aerokosminių tyrimų agentūra (JAXA). Maždaug po 16 min. nuo jos atsiskyrė japonų palydovas „Ibuki 2“. Šis aparatas, oficialiai vadinamas GOSAT-2 („šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėjimo palydovas“), turi rinkti duomenis apie įvairių šalių į atmosferą išleidžiamą anglies dvideginio kiekį, kaip numato Paryžiaus klimato sutarties sąlygos. Palydovas taip pat vykdys tikslius metano ir kitų dujų koncentracijos matavimus. Japonijos raketa taip pat iškėlė palydovą „KhalifaSat“ – pirmąjį kosminį aparatą, sukonstruotą ir surinktą Jungtiniuose Arabų Emyratuose šios šalies inžinierių. Susiję straipsniai: Kinijoje žlugo bandymas į kosmosą paleisti pirmąją privačią raketą Rusija po nesėkmės paleido pirmąją raketą „Sojuz“ „KhalifaSat“ paleidimas yra beprecedentis Emyratų pasiekimas, – per „Twitter“ paskelbė Abu Dabio sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Zayedas. – Mūsų svajonės išeiti į kosmosą tapo tikrove.“ Be to, raketa iškėlė į orbitą penkis kitus mažesnius palydovus. JAXA ir jos partnerė „Mitsubishi Heavy Industries“ užsienio palydovų leidimo užsakymus laiko potencialiai svarbiu pajamų šaltiniu.

