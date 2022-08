Apdorojus moderniausio teleskopo surinktus duomenis paaiškėjo, kad žvaigždė kosmoso tamsybėje tviska tarsi brangakmenis. Iš šios dvinarės sistemos į kosmoso erdvę sklinda raibuliai – šviesos nutviekstos vandenilio dujos, kurias išmetė viena iš narių.

Kaip atrodo dvinarė žvaigždžių sistema, galite pamatyti vaizdo siužete:

WR 140 yra taip vadinama Volfo-Rajė (Wolf–Rayet) žvaigždė. Tai itin karštos ir labai ryškios žvaigždės. WR 140 yra viena iš ryškiausių savo klasėje ir matoma iš Žemės šiaurės pusrutulio Gulbės (Cygnus) žvaigždyne.

Ši dvinarė žvaigždė daugiausia tiriama infraraudonųjų bangų spektre, todėl tai – vienas iš Jameso Webbo kosminio teleskopo taikinių.

Nope, I don't know what this is. Some kind of spiral nebula around WR140. I'm sure we'll find out more later.