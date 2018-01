Biotechnologų asociacijos prezidentė dr. Inga Matijošytė ir vienintelės Baltijos šalių įmonės, kuriančios pažangios terapijos vaistinius preparatus, „Froceth“ bendraįkūrėja bei vadovė Agnė Vaitkevičienė sako, kad šalyje yra pakankamai žmogiškojo potencialo, sparčiai kuriama ir mokslininkams reikalinga infrastruktūra, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vis dėlto, anot jų, vienu iš Europos biotechnologijų centrų Lietuva taps tik tada, kai išsiugdysime geresnį supratimą, kaip turėtų atrodyti verslo ir mokslo partnerystė.

Politikai nepraleidžia progos pasigirti, kad valstybės investicijos į mokslinių tyrimų ir plėtros infrastruktūrą Lietuvai padėjo įsilieti į pasaulio gyvybės mokslų srities profesionalų tinklą. Nuolat kalbama apie tai, kiek daug investuojama į talentų ugdymą bei pritraukimą, užsienio investicijų skatinimą, MTEP ir inovacijų plėtrą, verslo sąlygų gerinimą. Visgi akivaizdu, kad šios priemonės didelio proveržio vis dar nesukėlė. Europos Komisijos inovacijų švieslentėje, kurioje atsispindi šalių sugebėjimai kuriant ir komercializuojant naujus produktus, 2017 m. Lietuva užėmė labai vidutinišką 16 vietą.

Kaip sako Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentė dr. I. Matijošytė, Lietuvos sėkmė gyvybės mokslų sektoriuje tiesiogiai priklauso nuo trijų dedamųjų: žmogiškųjų išteklių, tyrimams būtinos infrastruktūros ir, svarbiausia, tvirtos mokslo bei verslo partnerystės. Anot jos, jei pirmosioms dviem skiriamas deramas dėmesys, tai trečioji lieka pamiršta.

„Įmonių, veikiančių gyvybės mokslų srityje, akceleracija gana lėta. Šio sektoriaus startuoliai nesivysto taip pat greitai, kaip, pavyzdžiui, informacinių technologijų. Čia iš esmės skiriasi projektų vystymo etapų kiekis ir laikas, būtinas jų įgyvendinimui. Pavyzdžiui, naujo vaistinio preparato kūrimas gali užtrukti daugiau nei 10 metų. Maža to, čia galioja ir nepalyginamai griežtesnė reguliacija ir produktų validacijos ar registracijos reikalavimai, todėl procesai užsitęsia dar ilgiau“, – aiškina dr. I. Matijošytė.

Ji teigia, kad, siekiant išlaikyti nepertraukiamą mokslinių idėjų pritaikymo praktikoje procesą, būtina užtikrinti nenutrūkstamą ir ilgalaikį finansavimą moksliniams tyrimams, kurių metu sukauptos žinios ir sukurtos technologijos vėliau būtų pritaikomos praktikoje.

„Iki šiol visi gyvybės mokslų srities startuoliai buvo įkurti pačių mokslininkų iniciatyva, pasinaudojant įvairiomis valstybinėmis ir Europos Sąjungos (ES) programomis, ir be verslo įsikišimo. Minėtoms programoms pasibaigus, jų išlaikymo ir vystymo užduotys atiteko mokslo institucijoms. Problema ta, kad verslas ne visada noriai investuoja į šį sektorių dėl didelės atsiperkamumo rizikos ir per menkos kompetencijos šioje srityje“, – pasakoja Biotechnologų asociacijos prezidentė.

Ji pastebi, kad Lietuvai derėtų vadovautis Jungtinių Amerikos Valstijų praktika, kai mokslininkų išrasta technologija laboratorijoje toliau vystoma pasitelkiant technologijų vystymo specialistus (angl. enterpreneurs).

„Tokie specialistai užtikrina, kad bus sutvarkyta visa reikalinga dokumentacija, rūpinasi startuolio akceleracija, komerciniais klausimais, viešinimu ir finansais. Mokslininkų komandai paliekama teisė toliau dalyvauti technologijos vystymo procese arba susitelkti į naujus projektus. Kitaip tariant, JAV mokslininkas, skirtingai nei Lietuvoje, užsiima tik mokslu, o ekspertams paliekama produkto komercializacijos misija“, – aiškina dr. I. Matijošytė.

Šiuo metu nė vienas Lietuvos universitetas tokių specialistų nerengia, tačiau, kaip tikina „Froceth“ vadovė A. Vaitkevičienė, jie galėtų būti ypač naudingi toliau vystant šalies gyvybės mokslų sektorių.

„Lietuva šioje srityje turi didžiulį mokslinį potencialą, bet neišnaudoja visų galimybių, nes nėra sutelkta pakankamai kompetencijų, kurios padėtų tinkamai realizuoti mokslinį produktą ir pristatyti jį rinkai. Šiuo metu šalyje veikiantys verslo ir mokslo slėniai nėra iki galo užpildomi, laboratorijos stovi pustuštės, o įranga dažnai nenaudojama“, – pastebi ji.

„Froceth“ vadovė sako, kad jos įmonė buvo kurta vadovaujantis principu, jog ambicingų tikslų siekti įmanoma tik pradedant sklandžiai veikiančią mokslo ir verslo partnerystę.

„Inovatyvios idėjos kyla tuomet, kai visuomenėje egzistuojančią problemą – ligą, neefektyvų ar itin brangų gydymo metodą ir pan. – imasi spręsti mokslininkai, o jiems padeda verslininkai. Tuomet komunikacija tarp verslo, mokslininkų bei gydytojų tampa esminiu elementu. Mokslininkas gali turėti puikią idėją, tačiau jos įgyvendinimas gali pasirodyti esąs per brangus ir per sudėtingas, kad savo tikslą jis pasiektų vienas, be komandos. Mokslininkai turi žinių, kurios būtinos naujos kartos produktų vystymui, o verslininkai rūpinasi jų pristatymu ir įvedimu į rinką“, – aiškina ji.

Įmonės, kuri daugiausia dėmesio skiria individualizuoto gydymo vystymui ir jau netgi yra patentavusi savo sukurtą ląstelių terapijos technologiją, vadovė sako, kad gyvybės mokslai yra ta sritis, kurios sėkmė matuojama pagal privataus verslo investicijas į mokslinius tyrimus.

Šiuo metu pagal privataus verslo investicijų į mokslinius tyrimus apimtis Lietuva stipriai atsilieka nuo ES vidurkio. Pasaulio valstybių konkurencingumo tyrimas (IMD World Competitiveness Yearbook 2017) rodo, kad Lietuva pagal šį rodiklį užima 54 vietą tarp 58 šalių, o tai lemia ir bendrą Lietuvos atsilikimą inovacijų srityje.

„Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos lemia kiekvienos šalies ekonominį augimą ir visuomenės gyvenimo kokybę. Pažangūs, mokslu grįsti sprendimai kuria didelę pridėtinę vertę, tačiau tam būtinas glaudus verslo struktūrų ir mokslo visuomenės bendradarbiavimas Jei Lietuva išsikėlė sau tikslą tapti europinio lygio biotechnologijų centru, investicijų pritraukimo statistika privalo keistis“, – sako A. Vaitkevičienė.