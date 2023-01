Ištyrę mirusiųjų nuo COVID-19 kūnus mokslininkai pateikė ataskaitą, kuriuos organus pažeidžia labiausiai: sąraše – ne tik smegenys

Mokslininkų iš JAV Nacionalinių sveikatos institutų (NIH) ištirti mėginiai buvo paimti per skrodimus, atliktus nuo 2020 metų balandžio iki 2021 metų kovo. Didelę dalį ištirtų pavyzdžių, paimtų iš 11-os nuo COVID-19 mirusių pacientų, sudarė nervų sistemos, taigi, ir galvos smegenų, mėginiai.

RNR ir gyvybingas virusas įvairiuose organuose

Visi tyrimų objektais tapę pacientai mirė sirgdami COVID-19 ir nė vienas nebuvo pasiskiepijęs. 38-ių asmenų kraujo plazmos SARS-CoV-2 testų rezultatai buvo teigiami, o 3-ų – neigiami; dar 3-ų pacientų plazmos ištirti nepavyko, rašo medicalxpress.com.

30 proc. pacientų – moterys, o visų amžiaus mediana – 62,5 metai. 27 pacientai (61,4 proc.) sirgo ne mažiau kaip trimis gretutinėmis ligomis. Vidutiniškas laiko tarpas nuo COVID-19 simptomų pasireiškimo iki mirties – 18,5 dienos.

Atlikus analizę paaiškėjo, kad SARS-CoV-2, kaip ir manyta, pirmiausia pažeidžia kvėpavimo takus ir plaučių audinius. Vis dėlto šįkart viruso RNR mokslininkai aptiko dar 84-iose skirtingose kūno vietose ir organizmo skysčiuose, o vienu atveju viruso RNR pavyko išskirti praėjus 230 dienų nuo simptomo pasireikšimo.

SARS-CoV-2 RNR ir baltymas buvo aptikti vieno paciento hipotalame (pogumburyje) ir smegenėlėse. Tirdami kitų dviejų pacientų mėginius minėtas viruso struktūras mokslininkai identifikavo stuburo smegenyse ir galvos smegenų pamato mazguose. Visgi, nepaisant viruso buvimo, didelio masto smegenų audinio pažeidimų nenustatyta.

Gyvybingų SARS-CoV-2 virusų mokslininkai išskyrė ir iš kitų kvėpavimo sistemai priklausančių ir nepriklausančių sričių, įskaitant jau minėtas galvos smegenis, širdį, limfmazgius, virškinamąjį traktą, antinksčius ir akis. Virusų pavyko aptikti 25-iuose iš 55-ių (t. y. 45 proc.) ištirtų mėginių.

„Pavyko išsiaiškinti, kad per pirmas dvi savaites nuo ligos simptomų pasireiškimo viruso replikacijų susidaro daugybėje kvėpavimo sistemai nepriklausančių sričių“, – teigia tyrimui skirtos publikacijos autoriai.

„Trumpos laiko atkarpos po skrodimo akcentavimas, standartizuota audinių mėginių paėmimo metodika, smegenų preparavimas prieš fiksavimą, vėlesnis audinių išsaugojimas ir staigus šviežių audinių užšaldymas leido aptikti SARS-CoV-2 RNR ir nustatyti virusų lygį pasitelkus tikslius polimerazės grandininės reakcijos ir hibridizacijos in situ metodus, be to, pavyko išskirti virusus iš ląstelių kultūrų, gautų iš kelių skirtingų kvėpavimo sistemai nepriklausančių sričių, įskaitant galvos smegenis. Taigi, metodika gerokai skiriasi nuo įprastai taikomų tyrimo būdų“, – teigiama analizės išvadose.

Galimi ilgalaikio COVID sindromo požymiai

Kaip sakė tyrimui vadovavęs Danielis Chertow, anksčiau buvo manyta, kad SARS-CoV-2 yra beveik vien kvėpavimo takus atakuojantis virusas.

Viruso aptikimas įvairiose organizmo srityse (ir tai patvirtinančių tyrimų rezultatų pristatymas) padėjo mokslininkams išsamiau ištirti ryšį tarp ypač infekuotų kūno audinių ir vadinamojo ilgalaikio COVID sindromo – persirgus COVID-19 kelias savaites arba mėnesius jaučiamų simptomų.

Autopsiją apimanti metodika, aprašyta „Nature“ publikacijoje, bus taikoma ir tam tikrais „Paxlovid RECOVER“ tyrimo, kaip tikimasi, prasidėsiančio 2023 metais, etapais, sako prie tyrimo prisidėjęs Stephenas Hewittas, vienas iš RECOVER projekto iniciatyvinio komiteto narių. Vykdant RECOVER tyrimus autopsijos objektais taps pacientai, kurie buvo pasiskiepiję ir užsikrėtė konkrečiomis viruso atmainomis (jokių ankstesnių duomenų apie tokius atvejus nėra).

„Tikimės gauti duomenų, patvirtinančių viruso išlikimą, ir ištirti ryšį su ilgalaikiu COVID sindromu, – nurodė S. Hewittas. – Per mažiau nei metus pavyko nustatyti maždaug 85 atvejus, todėl matome prasmę tęsti darbą.“

Šaltiniai:

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05542-y

https://medicalxpress.com/news/2022-12-autopsies-covid-virus-brain-body.html