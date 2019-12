7500 gyventojų turintis Bordesholmo miestas tapo pirmuoju visoje Vokietijoje, kuris visą valandą 100 proc. naudojo tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektros energiją.

Įdomiausia tai, kad tuo metu jie buvo visiškai atjungti nuo pagrindinio elektros tinklo.

Pranešama, kad saugiai ir kokybiškai atlikti tokį atsijungimą nuo bendro elektros tinklo bei užtikrinti vien iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros tiekimą, padėjo Bordesholme pastatyta 10 MW galios energijos kaupimo sistema, „Sunny Central Storage“ baterijų inverteriai (įtampos keitikliai aut. past.), kuriuos pagamino „SMA Solar Technology AG“ (SMA).

Baterijų sistema padeda išnaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir stabilizuoti energijos tiekimą bei tuo pačiu sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekius.

Be to, ši sistema buvo sukurta taip, kad nepriklausytų nuo vietinio elektros energijos tinklo. Ji gali labai praversti ir tais atvejais, kai iš pagrindinio elektros energijos tinklo nutrūks elektros tiekimas.

„Šis sėkmingas [sistemos] išbandymas yra labai svarbus, atsižvelgiant į siekius pereiti prie kitokios energetikos“, – teigė „SMA Business Unit Large-Scale and Storage Solution“ vykdantysis prezidentas Borisas Wolffas.

„Tai parodė, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai gali tiekti energiją nepakenkdami sistemos stabilumui. Tiesą pasakius, mūsų Sunny Central Storage inverteriai ir SMA Hybrid Controller [hibridinis valdiklis] užtikrino dar stabilesnį ir geresnį energijos tiekimą, nei įprastas elektros energijos tinklas“, – tęsė Wolffas.

