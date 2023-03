Istorinis momentas: į orbitą šiandien bus paleista pirma tokio tipo kosminė raketa

Teigiama, kad tai yra didžiausias iš trimačių objektų spausdintuvu atspausdintų dalių surinktas objektas, kurį bus bandoma iškelti į orbitą. Į orbitą ši raketa turėtų būti paleista jau šį vakarą, 20 val. Lietuvos laiku.

„Kol kas viskas einasi kaip iš pypkės. Artėjant startui, komanda atliko ne vieną reikalingą apžiūrą ir patikrą. Orų prognozės irgi atrodo palankios. Įdėmiai jas stebėsime. Floridoje dažnai lyja ir būna debesuota. Privalome į tai atsižvelgti, kad turėtume geriausias sąlygas raketai paleisti. Bet, apskritai kalbant, situacija yra gera, komanda puikiai nusiteikusi ir nekantrauja išbandyti raketą“, – teigė „Relativity Space“ padalinių viceprezidentas Joshas Brostas.

Anot „Relativity Space“, 85 proc. raketos masės sudaro trimačių objektų spausdintuvu atspausdintos dalys, tačiau ateityje jie ketina šį santykį padidinti iki 95 proc. Pasitelkusi trimačių objektų spausdinimo technologijas raketai ir jos varikliams atspausdinti, įmonė sukonstravo raketą „Terran 1“ per 60 dienų, tačiau atskirų dalių buvo net 100 kartų mažiau, palyginti su tradiciniais panašių raketų surinkimo metodais. Naujosios raketos pirmąją pakopą sudaro devyni varikliai, antrąją – vienas. Visi varikliai varomi suskystinto deguonies ir suskystintų gamtinių dujų mišiniu. Šie degalai geriausiai tinka raketoms, be to, juos naudojant bus lengviausia pereiti prie metano, kurio yra gausu Marse.

„Relativity Space“ atstovų teigimu, „Terran 1“ yra raketos „Terran R“ pirmtakas. „Terran R“ bus gerokai didesnė, galės nuskristi tolesnį atstumą ir gabenti daugiau krovinių. Ją tikimąsi paleisti 2024-aisiais. „Terran R“ ne tik bus surinkta išskirtinai iš trimačių objektų spausdintuvu atspausdintų dalių, bet ir bus daugkartinio naudojimo. „Terran 1“, kurios startas planuojamas trečiadienį, kovo 8-ąją, gabens specialų krovinį – nedidelį žiedą, kuris yra pirmasis „Relativity Space“ komandos atspausdintas trimatis objektas.

„Šios misijos metu į orbitą iškelsime pirmąjį mūsų darbuotojų atspausdintą trimatį objektą, kuris puikiai parodo, kaip toli pažengėme. Tiesą sakant, šį objektą atspausdino du įmonės įkūrėjai, kai komanda buvo labai nedidelė, kai visi teturėjo tik beprotišką idėją. O dabar tas daiktas pakils į kosmosą raketa, kurios 85 proc. masės sudaro trimačių objektų spausdintuvu atspausdintos dalys. Tai nuostabi akimirka, vainikuojanti mūsų pastarųjų metų darbą“, – aiškino J. Brostas.

„Relativity Space“ komanda įsivaizduoja ateitį, kurioje žmonių kolonijos kuria pramonines bazes Žemėje ir Marse, naudodamos negausius vietos išteklius, kad trimačių objektų spausdintuvais atsispausdintų reikiamas dalis ir įrankius.