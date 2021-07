Tiesioginę „Blue Origin“ skrydžio transliaciją stebėkite straipsnio pabaigoje.

Bendrovė „Blue Origin“ yra suplanavusi savo pirmąją pilotuojamą misiją – 11 minučių skrydį iš vakarų Teksaso už Karmano linijos ir atgal. Skrydis turi sutapti su 52-osiomis pirmojo nusileidimo Mėnulyje metinėmis.

„Virgin Galactic“ įkūrėjas Richardas Bransonas išvyko panašios kelionės liepos 11 dieną, aplenkdamas „Amazon“ magnatą milijardierių lenktynėse.

Tačiau J. Bezosas, kaip ir R. Bransonas, tvirtina, kad jokių varžybų nebuvo.

„Yra vienas asmuo, kuris buvo pirmasis žmogus kosmose – jo vardas yra Jurijus Gagarinas – ir tai įvyko jau seniai“, – pirmadienį sakė „Amazon“ įkūrėjas amerikiečių televizijos NBC eteryje, turėdamas omenyje sovietų kosmonauto pasiekimą 1961 metais.

„Tai nėra rungtynės; tai yra kelio į kosmosą tiesimas, kad ateities kartos kosmose galėtų daryti neįtikėtinus dalykus“, – pridūrė verslininkas.

Turtingiausias žmogus pasaulyje Jeffas Bezosas kartu su komanda išskris į kosmosą. Scanpix

Be to, „Blue Origin“ tikslai yra kur kas platesni: kalbant tiek apie aukštį, į kurį pakils jos daugkartinio naudojimo erdvėlaivis „New Shepard“, palyginti su „Virgin“ erdvėlaiviu, tiek apie užsibrėžtas ambicijas.

57 metų J. Bezosas įkūrė „Blue Origin“ 2000 metais, siekdamas vieną dieną pastatyti plūduriuojančias kosmines kolonijas su dirbtine gravitacija, kuriose dirbtų ir gyventų milijonai žmonių.

Šiandien bendrovė kuria sunkiasvorę orbitinę raketą „New Glenn“ ir mėnuleigį, kurį kompanija tikisi nuomoti NASA.

„New Shepard“ buvo išbandytas per 15 nepilotuojamų skrydžių, siekiant įsitikinti, kad pakopos atsiskiria sklandžiai, o saugumo mechanizmai yra patikimi. Per tuos skrydžius, be kita ko, kapsulė buvo atmetama toliau nuo pakilimo aikštelės, jei raketa sprogtų. Erdvėlaivis taip pat buvo nutupdytas pasitelkiant ne visus parašiutus.

„Supratome, kaip padaryti transporto priemonę pakankamai saugią, kad būtume pasirengę pasodinti į ją savo artimuosius ir pasiųsti juos į kosmosą“, – per sekmadienį surengtą spaudos konferenciją pareiškė „Blue Origin“ generalinis direktorius Bobas Smithas.

Erdvėlaivis pakils 8 val. vietos (16 val. Lietuvos laiku) iš atokaus kosmodromo „Launch Site One“ dykumoje Teksaso vakaruose. Artimiausias miestelis, Van Hornas, yra už 40 km į šiaurę.

Oro sąlygos šiuo metu atrodo palankios, o įvykis bus tiesiogiai transliuojamas tinklapyje BlueOrigin.com. Transliacija prasidės likus 90 minučių iki starto.

Turtingiausias, vyriausia, jauniausias

J. Bezosą lydės 82 metų lakūnė rekordininkė Wally Funk, taip pat 18-metis Oliveris Daemenas.

O. Daemenas ir W. Funk bus jauniausias ir vyriausias astronautai, kada nors kilę į kosmosą.

Paskutinis iš įgulos narių ketverto yra J. Bezoso jaunesnysis brolis ir geriausias draugas Markas, vadovaujantis Bezosų šeimos fondui ir dirbantis savanoriu ugniagesiu.

Vis tik skrydyje dėl „nesuderinamų tvarkaraščių“ nedalyvaus anonimu tebesantis aukciono nugalėtojas, sutikęs sumokėti 28 mln. JAV dolerių (24 mln. eurų) už vietą erdvėlaivyje. Šis asmuo turėtų pakilti į kosmosą per kitą „Blue Origin“ skrydį.

O. Daemeno tėvas, vienos privataus kapitalo įmonės generalinis direktorius, aukcione užėmė antrą vietą – taigi, jo sūnui buvo suteikta galimybė tapti „Blue Origin“ pirmuoju mokančiu klientu.

Po starto „New Shepard“ skris kosmoso link didesniu nei 3 700 km per val. greičiu. Erdvėlaivis bus varomas skystojo vandenilio ir skystojo deguonies varikliu, kurio vienintelis šalutinis produktas yra garai.

Kapsulė atsiskiria nuo nešančiosios raketos, o pakilus pakankamai aukštai, astronautai atsisega diržus ir 3–4 minutes patiria nesvarumą.

Erdvėlaivis pasieks 106 km maksimalų aukštį, tad įgulos nariai galės pasigrožėti planetos išlinkiu, taip pat likusios visatos juodumu.

Nešančioji raketa automatiškai sugrįžta į nusileidimo aikštelę, esančią kiek šiauriau pakilimo vietos, o kapsulė laisvai krenta ant žemės, pasitelkdama tris didžiulius parašiutus, o vėliau ir varytuvą, kad švelniai nusileistų dykumoje.

W. Funk, pasižymėjusi per 7-ojo dešimtmečio projektą „Mercury 13“, skirtą paruošti moteris skrydžiams į kosmosą, bet neteko tokios progos dėl ankstyvoje kosmoso eroje paplitusio seksizmo, sakė planuojanti maksimaliai išnaudoti dabartinę galimybę.

Kalbėdama su televizija NBC, ji sakė ypatingai norinti patirti beveik visiško nesvarumo būseną.

„Įvertinkite nuotaikas“

„Blue Origin“ nelinkusi atskleisti visus savo ateities planus.

Kompanija tesako planuojanti šiemet surengti dar du skrydžius, o kitais metais – „gerokai daugiau“.

Pasak analitikų, daug kas priklausys nuo pirmųjų skrydžių sėkmės ir saugumo garantijų.

„Blue Origin“ vadovas B. Smithas sekmadienį atskleidė, kad kitas startas gali būti surengtas rugsėjį arba spalį. Anot jo, potencialių klientų „noras sumokėti tebėra gana didelis“.

Tuo pat metu sektorius pradeda sulaukti kritikos dėl to, kad turtuoliai skrenda į kosmosą, kol likę Žemės gyventojai grumiasi su klimato kaitos katastrofiškais padariniais ir koronaviruso pandemija.

„Ar galėtų būti netinkamesnis laikas itin turtingiems raketų savininkams leistis į greitą išvyką tamsumos link?“ – parašė Shannon Stirone JAV žurnalo „The Atlantic“ straipsnyje „Milijardieriai astronautai, malonėkite įvertinti nuotaikas“.