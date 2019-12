Tačiau, kaip rašo iflscience.com, visai neseniai internete paplitęs vaizdo įrašas parodo, kad dalis matytų „ateivių“ galėjo būti tiesiog pelėdų jaunikliai.

„Twitter“ vartotojas Danielis Hollandas savo paskyroje pasidalino vaizdo įrašu su tokiu prierašu: „Dabar esu tikrai įsitikinęs, kad tie žmonės, kurie teigia matę ateivius, iš tiesų matė pelėdos jauniklius“. O pamačius vaizdo įrašą – sunku nesutikti.

I’m now positive that people who claim to have seen aliens have actually just seen baby owls. pic.twitter.com/CAr65NG9qR — Daniel Holland (@DannyDutch) November 14, 2019



Vaizdo įraše trumpai matoma statybvietė, o tada kamera nukrypsta ir viršų. Ten pamatome pelėdų jauniklius. Tačiau, jei manėte, kad pelėdų jaunikliai yra mieli, maži padarėliai – stipriai klystate.

Net ir žinodami, kad tai pelėdų jaunikliai, internautai juokaudami rašo, kad tai – ateiviai, persirengę pelėdomis.

Side by side comparison of “alien abduction” sketches and your baby owls , case closed , can you win a Pulitzer?? pic.twitter.com/AIeqSaZnbf — Eric Graziano 🇮🇹 ➰ (@Italian1hundred) November 15, 2019



Ir jei manote, kad niekas jų nepalaikytų ateiviais – klystate. Kai 2017 metais buvo užfiksuotas šis vaizdo įrašas, vietoje dirbę indai statybininkai manė, kad aptiko ateivius.

Internautai po šiuo vaizdo įrašo dalinosi, kad šie paukščiai ne tik atrodo, kaip ateiviai, bet ir elgiasi panašiai kaip mes manytų, kad turėtų elgtis nežemiškos gyvybės formos. Pavyzdžiui, stovi sustingę.

I just googled what owls look like without feathers and I am severely shook pic.twitter.com/B12IJ1atYl — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) January 8, 2017



Tačiau mokslininkai, tiksliau zoologai, turi paaiškinimą. Anot zoologo Shivani Dongre, kai paukštis sukoncentruoja į ką nors dėmesį, jis būna labai atidus ir susitelkęs. Jis priduria, kad kadangi tai buvo statybvietė, paukščiai stovėjo ant plokščio paviršiaus. Jei jie būtų turėję į ką įsikibti, greičiausiai juos matytume ne stovinčius stačiai, bet tupinčius.