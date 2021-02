Ši žinia pirmiausia išplito „TikTok“ tinkle. Ja pasidalino vienas iš naudotojų po vizito pas odontologą. Vėliau ją patvirtino ir tame socialiniame tinke aktyvus gydytojas. Be to, yra ir mokslinių straipsnių, kurie tai įrodo – dantistai gali pastebėti ženklus, rodančius, kad jūs neseniai ką nors tenkinote oraliniu būdu. Bet, aišku, socialiniai tinklai viską labai išpučia.

Visų pirma, tie ženklai nėra vienareikšmiai – gali būti, kad dantisto kėdėje atsidūręs žmogus tiesiog labai energingai čiulpė saldainius. Be to, tuos ženklus palieka ne bet koks oralinis seksas – pastebimi tik vyriškų lytinių organų stimuliavimo burna pėdsakai. Ir, žinoma, jie lieka ne visada – tik tada, kai seksas buvo dažnas ir/ar labai intensyvus.

Oralinio sekso pėdsakai – tai ant gomurio pastebimi pažeidimai ar net mažos žaizdelės. Jos susidaro dėl, sakykime, intensyvaus čiulpimo – kad ir saldainių ar varveklio. Ką nors čiulpdami žmonės burnoje sumažina oro slėgį. Minkšti ir lankstūs žandai įdumba į burnos ertmę, bet prie kaukolės konstrukcijos standžiai pritvirtinti minkštieji audiniai negali pajudėti ir gali būti pažeisti to neigiamo slėgio. Tie pažeidimai greitai išnyksta ir įprastai nėra pavojingi, bet juos pastebėję odontologai kartais ima įtarti ligas ar infekcijas, todėl geriau jau pripažinti, jei žinote, kas tai galėjo sukelti. Be to, tie pažeidimai iš tikrųjų gali tapti keliais lytiniu keliu plintančioms infekcijoms ir tai yra tik viena iš priežasčių, kodėl oralinio sekso saugumas tėra mitas.

2018 metais 47 metų amžiaus vyras sėdo į dantisto kėdę ir išgirdo, jog jo minkštieji audiniai ant jo gomurio atrodo nekaip. Medikai ėmėsi tyrimų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad žmogus tiesiog užsiiminėjo oraliniu seksu su kitu vyru. Patyrę dantistai šiuos ženklus jau atpažįsta, ypač jei pacientai yra atviresni ir patys padeda paaiškinti pažeidimų kilmę.