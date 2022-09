Iš Žemės nufilmavo, kaip atrodė NASA erdvėlaivio susidūrimas su asteroidu: kosmose nušvito galinga sprogimo banga

Vaizdo įrašus, kaip misijos DART erdvėlaivis susiduria su asteroidu Dimorphos, galite pamatyti žemiau esančiose nuorodose:

NASA misija DART (Dvigubo asteroido nukreipimo testo) – tai testas, siekiant išbandyti, ar tokia technologija gali pakeisti ateityje realų pavojų Žemei sukelsiančio kosminio kūno skriejimo kryptį.

NASA akcentuoja, kad nors Didymos ir Dimorphos yra įtraukti į potencialiai povojingų Žemei asteroidų sąrašą, ši dvinarė sistema realaus pavojaus Žemei nekelia ir susidūrimas su mūsų planeta nėra numatytas.

Kas yra Didymos ir Dimorphos?

Didymos (gr. dvynys) ir Dimorphos (gr. turintis dvi formas) yra binarinė asteroidų sistema. Dimorphos (apie 160 metrų skersmens) skrieja aplink Didymos (apie 780 metrų skersmens). Didymos aplink savo ašį sukasi itin greitai – maždaug kartą per 2,26 valandos (~2 val. 15 min.) . Jo palydovas Dymorphos aplink Didymos apskrieja maždaug kartą per 11,9 valandos (~11 val. 54 min.) . Vienas nuo kito jie yra nutolę maždaug 1 km atstumu.

Šis dvigubas asteroidas yra įtrauktas į NASA sudarytą potencialiai pavojingų Žemei asteroidų sąrašą.

Skriedama savo orbita aplink Saulę binarinė asteroidų sistema kerta Žemės orbitą ir priartėja sąlyginai arti mūsų planetos. Pavyzdžiui, 2003 metais Didymos ir Dimorphos praskriejo vos 7,2 mln. km (0,048 AV) atstumu nuo Žemės.

NASA informuoja, kad bet kokie kosminiai objektai, skriejantys arčiau nei 193 mln. km yra įtraukti į artimų Žemei objektų sąrašą. Tuo pačiu bet kokie greitai skriejantys objektai, priartėję arčiau nei 7,5 mln. km yra įtraukti į „potencialiai pavojingų“ objektų sąrašą. Tokie objektai yra nuolatos stebimi dėl galimo skriejimo trajektorijos pokyčio ir galimo susidūrimo su Žeme.

Vis dėlto, anot NASA, nei vienas iš šių dviejų asteroidų artimiausiu metu nekelia realaus pavojaus Žemei ir tikina, kad DART misija nepakeis asteroido krypties taip, kad jis glėtų kelti pavojų mūsų planetai.

Dimorphos ir Didymos yra sąlyginai mažyčiai kosminiai kūnai, palyginus su prie 66 mln. metų į Žemę atsitrenkusiu Chicxulub'o asteroidu, išnaikinusiu 75 proc. augmenijos ir gyvūnijos, įskaitant ir dinozaurus.

NASA misija DART

Misijos tikslas – išbandyti, ar toks erdvėlaivio smūgis į asteroidą gali pakeisti jo skriejimo trajektoriją panaudojant vien tik milžinišką kinetinę jėgą ir taip ateityje apsaugoti Žemę nuo potencialaus katastrofinio smūgio. Ši misija – pirmas kartas istorijoje, kuomet žmonija mėgina pakeisti asteroido ar bet kokio kito kosminio kūno skriejimo kryptį.

NASA misija DART prasidėjo 2021 metų lapkritį, kai „SpaceX“ raketa į kosmosą iškėlė erdvėlaivį, skirtą susidūrimui su asteroidu. Didžiąją dalį kelionės Didymos ir Dimorphos link erdvėlaivis buvo valdomas NASA skrydžių centro ir tik paskutinėmis valandomis iki susidūrimo erdvėlaivio kontrolė tapo autonominė.

Ši binarinė asteroidų sistema yra idealus pasitinkimas DART misijai – Didymos ir Dimorphos orbita yra santykinai arti Žemės ir būtent dėl binarinės sistemos galima tiksliai įvertinti asteroido trajektorijos pokyčius po misijos DART erdvėlaivio smūgio.

Susidūrimo į vaizdus į Žemę atsiųs ir prieš pat susidūrimą paleistas specialus mini erdvėlaivis LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids).

NASA tikisi, kad po susidūrimo su Dimorphos jo orbita aplink Didymos turėtų sutrumpėti 10 minučių. Tačiau misija būtų sėkminga net ir tuomet, jei Dimorphos orbita sutrumpėtų mažiausiai 73 sekundėmis. Toks pasiektas rezultatas patvirtingų šios technologijos potencialą pakeisti asteroido trajektorijos kryptį, jei ateityje kiltų realus pavojus Žemei.

NASA teigia, kad misijos rezultatai apie asteroido orbitos pokyčius bus žinomi jau spalio mėnesį, kai bus atlikti papildomi stebėjimai iš Žemės observatorijų.

Skaičiuojama, kad visa DART misija kainuos apie 330 mln. JAV dolerių.

Didymos ir Dimorphos buvo atrasti 1996 metų balandžio 11 dieną astrofiziko Josepho Montani. Stebėjimai atlikti Kitt Peak nacionalinėje observatorijoje Tuksone, Arizonos valstijoje.

Susidūrimo su asteroidu momentas buvo tiesiogiai stebimas misijos operacijų centre, esančiame Johns'o Hopkinso Universiteto taikomosios fizikos laboratorijoje Laurelyje, Merilende.

