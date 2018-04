„Erdvėlaivio „Sojuz MS-08“ įgula nuo TKS atsiskirs birželio 3 dieną 12 val. 16 min. Maskvos (ir Lietuvos) laiku. Kelionė į Žemę užtruks kiek daugiau nei 3 valandas. 15 val. 38 min. įgula pasieks Žemę“, – informavo pašnekovas. Darbą stotyje birželį baigs rusų kosmonautas Antonas Škaplerovas, NASA atstovas Scottas Tingle'as ir japonas Norishige Kana. Jų pamaina į TKS bus išskraidinta birželio 6 dieną 14 val. 11 min. „Pilotuojamas erdvėlaivis „Sojuz MS-09“ prie TKS prisijungs pagal įprastą dviejų parų schemą 16 val. 05 min. TKS darbą pradės rusų kosmonautas Sergejus Prokopajevas, vokiečių astronautas Alexanderas Gerstas ir iš Kubos kilusi amerikietė Serena Aunon-Chancellor“, – informavo šaltinis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.