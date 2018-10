Iš Mėnulio atskriejęs meteoritas aukcione parduotas už 600 tūkst. dolerių

Kaip paskelbė Bostone įsikūrę aukcionų namai „PR Auction“, varžytynes laimėjo vienas Tam Čuko pagodų komplekso Vietnamo Ha Namo provincijoje atstovas. Jis pasiūlė sumokėti 612,5 tūkst. dolerių (532 tūkst. eurų) už iš viso 5,5 kg sveriančias šešias meteorito nuolaužas, kurias galima sujungti kaip dėlionę. „PR Auction“ ekspertai prognozavo, kad šis Afrikoje aptiktas neįprastas radinys bus parduotas už 500 tūkst. dolerių (435 tūkst. eurų). Meteoritas buvo aptiktas pernai viename atokiame Mauritanijos rajone. Jis laikomas vienu reikšmingiausių kada nors rastų Mėnulio meteoritų dėl savo įspūdingo dydžio ir „dalinio lydymosi plutos“, susidariusios dėl didžiulės kaitros, svilinusios ant Žemės krentančias nuolaužas.

