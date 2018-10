Iš japonų kosminio zondo ant asteroido nusileido stebėjimo prietaisas

Japonijos kosmoso tyrimų agentūra (JAXA) nurodė, kad prietaisas „Mobile Asteroid Surface Scout“ (MASCOT) buvo paleistas iš nepilotuojamo zondo „Hayabusa2“ ir sėkmingai nutūpė ant asteroido Riugu. Riugu pavadinimas japonų kalba reiškia „Drakono rūmai“. Zondas buvo priartėjęs per maždaug 50 m nuo asteroido paviršiaus, kad galėtų paleisti dėžės pavidalo aparatą. „Hayabusa2“ netoli šio asteroido yra nuo birželio, kai pasiekė jį nuskriejęs 280 mln. km nuo Žemės. Praėjus maždaug valandai po atsiskyrimo JAXA gavo signalų iš MASCOT, rodančių, kad jis sėkmingai nusileido. JAXA projekto „Hayabusa“ vadovas Yuichi Tsuda (Juičis Cuda) spaudos konferencijoje patvirtino nusileidimo faktą. Susiję straipsniai: Ištyrė mėginius, paimtus iš asteroido Pristatė planą: ką darytume, jei prie Žemės artėtų pavojingas asteroidas? MASCOT buvo nuleistas po sėkmingo dviejų aparatų MINERVA-II1 nuleidimo praėjusį mėnesį. Šie stebėjimo aparatai perdavė virtinę vaizdų, kuriuose matyti nelygus asteroido paviršius. MASCOT buvo nuleistas priešingame pusrutulyje nei MINERVA-II1, kad aparatai netrukdytų vieni kitiems, nurodė JAXA. „Hayabusa2“ prireikė daugiau nei trejų metų, kol jis pasiekė Riugu. Vėliau „Hayabusa2“ pats pabandys trumpam nutūpti ant asteroido paimti mėginių, kuriuos turėtų pargabenti atgal į Žemę mokslininkams. Du sėkmingi aparatų nuleidimai padidino pasitikėjimą prieš būsimą „Hayabusa2“ nusileidimą, nors tai bus didesnis iššūkis, sakė Y. Tsuda. Ličio baterijų varomas MASCOT gali veikti 16 valandų iš eilės. Per tą laiką asteroidas apsisuka du kartus. MASCOT rinks ir persiųs duomenis, įskaitant temperatūrą ir mineralų sudėtį. Kaip nurodo JAXA, MASCOT turi optinę navigacinę plačiakampę kamerą šone ir spektroskopinį mikroskopą apačioje paviršiaus uolienoms tyrinėti. MASCOT taip pat matuos magnetinio lauko stiprumą ir temperatūrą.

