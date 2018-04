Irane rasta mumija gali būti paskutiniojo šacho tėvo palaikai

Anot Teherano miesto tarybos Kultūros paveldo ir turizmo komiteto vadovo Hassano Khalilabadi, mumija „galimai“ yra Rezos Pahlavi. H. Khalilabadi sakė valstybinei naujienų agentūrai IRNA, kad kūnas buvo aptiktas vykdant statybos darbus viename Teherano šiitų religiniame objekte. Būdamas valdžioje Reza Pahlavi vykdė reformas, turėjusias modernizuoti Iraną, bet buvo nuverstas ir mirė tremtyje Antrojo pasaulinio karo metais. Jo sūnus Reza Pahlavi II buvo paskutinysis Irano šachas iki 1979 metais šalyje įvykusios Islamo revoliucijos, kai valdžią perėmė šiitų teokratai. Paskutiniojo šacho anūkas – JAV gyvenantis kronprincas Reza Pahlavi – socialiniame tinkle „Twitter“ perspėjo Irano valdžią, kad ši „nieko neslėptų“.

