Iranas skelbia paleidęs orbitos nepasiekusį palydovą

Valstybinė televizija citavo telekomunikacijų ministrą, pareiškusį, kad šaliai nepavyko išvesti į orbitą palydovo „Payam“. Anot ministro Mohammado Javado Azari Jahromi, palydovo raketa nešėja nepasiekė „reikiamo greičio“ trečiame skrydžio etape, nors pirmoji ir antroji pakopos veikė sklandžiai. JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo anksčiau sausį pareiškė, kad Irano planai paleisti į orbitą palydovus pažeidžia 2015 metais priimtą 2231-ąją JT rezoliuciją, raginančią Teheraną „nevykdyti jokios veiklos, susijusios su balistinėmis raketomis, pajėgiomis nešti branduolinius ginklus“. Iranas tvirtina, kad savo paleidimais nepažeidžia šios rezoliucijos.

