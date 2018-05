O ką girdite jūs?

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I— Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Kaip dabar visa tai suprasti? Kodėl žmonės girdi skirtingus žodžius? CNN kreipėsi į Arizonos universiteto profesorių Bradą Story, kuris tyrinėja kalbą ir klausą.

„Iš dalies kaltas įrašas, jis nėra labai kokybiškas, todėl žmonės girdi skirtingus žodžius. Taip pat viskas priklauso nuo to, per kokį prietaisą klausysite įrašo. Vienaip jis gali skambėti klausantis per telefoną, kitaip – per planšetę ar kompiuterį, dar kitaip, jei klausysite per ausines“, – sako mokslininkas. Jis taip pat atliko tam tikrą eksperimentą ir įrašė savo paties balsą sakydamas Laurel ir Yanny.

B. Story pastebėjo, kad intonacija tariant abu žodžius yra panaši. Žodyje Laurel tvirčiau tariama pirmoji L raidė, ties raide R intonacija šiek tiek susilpnėja ir tada vėl pakyla ties paskutine L. Pasak mokslininko panašiai tariamas ir žodis Yanny.

„Jei garso įrašas yra prastos kokybės, nenuostabu, kad žmonės girdi skirtingus žodžius. Manau, kad įraše iš tiesų skamba žodis Laurel“, – sako B. Story.

Jis tikina, kad viskas priklauso ir nuo dažnių: kuo aukštesnis dažnis, tuo daugiau žmonių girdi Yanny, kuo žemesnis dažnis, tuo daugiau girdi Laurel.

Wikipedia.org rašoma, kad įrašas buvo padarytas 2007 metais, kai svetainėje vocabulary.com buvo įgarsintas žodis Laurel. Manoma, kad šį įrašą, kaip garsinę iliuziją, išpopuliarino vienos mokyklos mokinys, pasidalijęs juo socialiniuose tinkluose.

O ką girdite jūs?