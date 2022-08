Į Žemę atskraidinti ypatingi mėginiai iš asteroido: mokslininkai teigia atradę vandens ir gyvybės elementų šaltinį

Naujas tyrimas atskleidė naujų reikšmingų užuominų, kaip vidinėje Saulės sistemoje, įskaitant Žemę, galėjo atsirasti vandens ir daug organinių junginių turinčių komponentų – esminių bet kokios gyvybės sudedamųjų dalių.

Kočio komanda išsamiai ištyrė aštuonias daleles, kurias į Žemę iš asteroido Ryugu atskraidino Japonijos aerokosminių tyrimų agentūros JAXA3 erdvėlaivis „Hayabusa2“. Jiems padėjo mokslininkai iš JAV Atvirojo universiteto (The Open University, OU) bei Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA), o vadovavo Motoo Ito iš Japonijos jūrų bei Žemės mokslų ir technologijų agentūros (Agency for Marine-Earth Science and Technology, JAMSTEC). Šis tyrimas buvo paskelbtas 2022 metų rugpjūčio 15 d. žurnale „Nature Astronomy“.

Pirmykščiai Saulės sistemos mėginiai

OU ekspertai Ryugu mėginiuose atliko deguonies izotopų analizę. Jie pasitelkė duomenis, kurie yra kritiškai svarbus komponentas nustatant sąsajas tarp grįžusių asteroidų medžiagų ir turimos meteoritų informacijos.

Erdvėlaivis „Haybusa2“ kosmose analizavo asteroidą Ryugu ir parskraidino uolienų pavyzdžius į Žemę. JAXA/HAYABUSA2 nuotr. Scanpix

Remiantis erdvėlaivio duomenimis, anksčiau buvo manoma, kad Ryugu medžiaga buvo paveikta aukštos temperatūros. Dėl šios priežasties mokslininkai manė, kad didžioji dalis joje buvusio vandens pasišalino. Tačiau paaiškėjo, kad ši teorija buvo klaidinga.

Iš tiesų šioje medžiagoje buvo daug vandens ir organinių junginių. OU ekspertams pavyko patvirtinti, kad Ryugu mėginiai yra labai panašūs į meteoritus iš CI (Ivunos tipo) chondritų grupės. Pastarieji meteoritai laikomi svarbiausia atskira meteoritų grupe, nes jų sudėtis atitinka mūsų Saulės sistemos sudėtį. Jiems taip pat pavyko įrodyti, kad CI chondritai dėl sąveikos su žemiškąja aplinka buvo užteršti.

Kadangi Ryugu mėginiai buvo surinkti ir atskraidinti į Žemę itin švariomis sąlygomis, jie laikomi pačiais gryniausiais pirmykščiais Saulės sistemos mėginiais, kokius tik turime.

„Vertingesni už aukso dulkes“

OU komandą sudarė Richardas Greenwoodas, Rossas Findlay, Ianas Franchi ir Jamesas Malley.

Richard Greenwoodas yra OU mokslinis bendradarbis ir prie minėto tyrimo prisidėjo atlikdamas izotopų analizę. Jis paaiškino šio tyrimo svarbą: „Kol erdvėlaivis „Haybusa2“ kosmose analizavo asteroidą Ryugu, iš pradžių atrodė, kad šios misijos rezultatai šiek tiek nuvils. Atrodė, kad medžiagos, iš kurių sudarytas asteroidas, buvo įkaitintos iki aukštos temperatūros ir kad didelė dalis jose susikaupusio vandens buvo prarasta kosmose“.

„Tačiau OU mokslininkai, dirbdami su Japonijos Kočio komanda, sugebėjo pademonstruoti, kad Ryugu mėginiai yra labai panašūs į svarbius ir karščio poveikio nepatyrusius CI (Ivunos tipo) chondritus. Tai medžiagos, kurių sudėtis glaudžiai atitinka pačios Saulės sistemos, įskaitant ir pačią Saulę, sudėtį. Jei norime suprasti Saulės sistemos cheminę sandarą, pasirodo, kad Ryugu mėginiai yra vertingesni už aukso dulkes“.

Nepaisant to, kad Ryugu medžiaga yra vandeninė (kitaip tariant, turinti vandens), dėl žemos temperatūros išliko pirminiai ryšiai tarp jos mineralų ir organinių junginių. Izotopiniai duomenys (vandenilis ir azotas) rodo, kad smulkiagrūdžiai mineralai ir organiniai junginiai, matomi Ryugu dalelėse, susiformavo išorinėje Saulės sistemoje.

Remdamiesi šiuo tyrimu, ekspertai padarė išvadą, kad pirmykščiuose asteroiduose esančios medžiagos galėjo tapti organinių molekulių „lopšiais“. Tai galėjo padėti jas išsaugoti, ir tai gali būti tikėtinas mechanizmas, kaip vanduo ir organiniai junginiai pateko į ankstyvąją Žemę.

