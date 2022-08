Į vandenyno gelmes nusileidusius mokslininkus apstulbino keisti pasikartojantys reiškiniai: kas palieka šiuos paslaptingus pėdsakus dugne?

Viena vertus, duobutės vandenyno dugne nieko per daug nestebintų, bet šios buvo išdėstytos itin tvarkingai, o tarpai tarp jų buvo vienodi, skelbia sciencealert.com.

Jeigu ne tas faktas, kad duobutės rastos maždaug 2,5 kilometro gylyje, vidury niekur, jos galėtų būti padarytos žmogaus rankomis.

Liepos 23 d. Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) laivu „Okeanos Explorer“ plaukę mokslininkai naudojo autonominį povandeninį aparatą, kad patyrinėtų povandeninio ugnikalnio keterą, esančią į šiaurę nuo Azorų archipelago, netoli žemyninės Portugalijos.

Dabar NOAA mokslininkai prašo visuomenės padėti nustatyti, ką jie ten pamatė.

Maždaug po savaitės tyrėjai rado dar keturis duobučių rinkinius – šį kartą 1,6 kilometro gylyje, maždaug už 483 kilometrų nuo ankstesnės radimvietės.

„Sprendžiant iš netoli duobučių buvusių nuosėdų krūvelių, jos buvo iškastos. Pabandėme pasižiūrėti į jų vidų ir patyrinėti autonominiu povandeniniu aparatu, bet nesėkmingai – nieko įdomaus nepamatėme“,– pranešime spaudai nurodė NOAA.

Keisčiausia, kad tai ne pirmas kartas, kai mokslininkai aptinka kažką panašaus. Paslaptingosios duobutės jiems neduoda ramybės mažiausiai 20 metų. 2004-aisiais paskelbtame mokslo darbe irgi minimos duobutės, pastebėtos tame pačiame Atlanto vandenyno regione. Tyrėjai jas pavadino „lebensspuren“ (vok. „gyvybės pėdsakai“).

