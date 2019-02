„Roskosmos“ ir amerikiečių kompanija „Space Adventure“ pasirašė sutartį dėl dviejų neprofesionalių kosmonautų trumpalaikių skrydžių vienu erdvėlaiviu į TKS. Skrydis bus surengtas iki 2021 metų pabaigos“, – informavo kosmoso agentūra. „Roskosmos“ priminė, kad bendradarbiauja su šia įmone nuo 2001 metų, kai į orbitą išskrido pirmasis kosmoso turistas amerikietis Dennisas Tito. Per tą laikotarpį į TKS pagal kosmoso turizmo programą skrido septyni žmonės, vienas jų – Charlesas Simonyi – du kartus. „Tai pirmoji per pastaruosius 20 metų sutartis dėl kosmonautų mėgėjų skrydžio į TKS. Taip pat paleidžiame trumpojo skriejimo aplink Žemę „Gagarino maršrutu“. Tai leis greičiau paruošti norinčiuosius pamatyti mūsų planetą iš kosmoso“, – socialiniame tinkle „Twitter“ antradienį parašė „Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas. Susiję straipsniai: JAV nori grįžti į Mėnulį ir ten pasilikti Rusų kosmonautas ramindamas visuomenę parodė skylę TKS korpuse Pasak „Roskosmos“, Rusijos bendrovės jau pradėjo gaminti naujuosius raketą nešėją „Sojuz 2“ ir pilotuojamą erdvėlaivį „Sojuz MS“, kuriuo skris minėti du turistai. Visas šių aparatų gamybos išlaidas padengs patys keleiviai, kurių vardų kol kas neskelbiama.

