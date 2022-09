Į potencialiai pavojingą asteroidą netrukus tėkšis galinga raketa – NASA misijos metu bandys apsaugoti Žemę nuo katastrofos

Misija, pavadinta „Dvigubo asteroido nukreipimo bandymu“ (Double Asteroid Redirection Test, DART), bus pirmoji, kuri patikrins, ar smūgis dideliu greičiu (madžaug 24 000 km/val.) gali nustumti Žemei potencialiai pavojingą asteroidą nuo kurso, prieš jam atsitrenkiant į mūsų planetą. Tačiau nesijaudinkite – asteroidas Dimorphos „nekelia jokios grėsmės Žemei“.

Įdomu tai, kad DART iš tikrųjų siunčiamas į dvi akmenines uolas: asteroidą Didymos, kurio skersmuo yra maždaug 800 metrų, ir jo mažesnį orbitinį mėnulį Dimorphos. Ir nors duetas, techniškai vadinamas dvinare asteroidų sistema, šiuo metu nekelia jokios grėsmės mūsų planetai, jie yra tikėtini taikiniai, nes anksčiau buvo gana arti mūsų Žemės.

On Sept. 26, @NASA’s #DARTMission will impact an asteroid, which poses no threat to Earth, as humanity’s first test for #PlanetaryDefense. 🌎