„Tai labai emocinga ištrauka“, – naujienų agentūrai AFP sakė ESA vyresnysis mokslo konsultantas Markas McCaughreanas. „Jis nekalbėjo, kad žmoniją išgelbės kelionės žvaigždžių link – jis kalbėjo, kad reikia saugoti planetą“, – pabrėžė jis. Įrašas, kuriame girdėti sintezatoriaus kuriamas įsimintinas S. Hawkingo balsas ir graikų kompozitoriaus Vangelio muzika, buvo išsiųstas iš 35 m skersmens radijo antenos, esančios netoli Madrido. Tuo pat metu garsusis mokslininkas buvo palaidotas Londono Vestminsterio abatijoje šalia mokslo milžinų Isaaco Newtono ir Charleso Darwino. S. Hawkingo palaikai palaidoti Londono Vestminsterio abatijoje © Reuters Susiję straipsniai: Prieš mirtį parašytame darbe Stephenas Hawkingas „sumažino“ multivisatą Paskutinis Stepheno Hawkingo darbas: ką jis sugalvojo prieš pat mirtį? „Nukreipėme anteną į arčiausiai Žemės esančią juodąją skylę (žinomą kaip 1A 0620-00)", – sakė M. McCaughreanas. „Signalas pasieks savo tikslą už 3 500 šviesmečių“, – nurodė ESA darbuotojas. „Tai simbolinis gestas“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad signalas juodąją skylę pasieks būdamas labai silpnas. Didžiulių atradimų astrofizikoje padaręs S. Hawkingas, kurio populiarios knygos apie Visatą padarė ji visame pasaulyje žinomu veikėju, mirė šių metų kovą, būdamas 76 metų. „Džiaugiamės, kad savo kukliu įnašu pagerbėme jo šeimą. Buvo malonu su jais dirbti“, – sakė M. McCaughreanas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.