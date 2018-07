Harvardo verslo mokyklos profesorė Amy Cuddy kartu su kolegomis psichologais Susan Fiske ir Peteriu Glicku jau daugiau kaip 15 metų tyrinėja pirmuosius žmonių įspūdžius ir šiose sąveikose įžvelgė tam tikrų modelių, rašo businessinsider.com.

Savo naujoje knygoje „Presence“ („Akivaizda“) A. Cuddy rašo, kad naują asmenį sutikę žmonės greitai atsako sau į du pagrindinius klausimus:

Ar galiu šiuo žmogumi pasitikėti?



Ar galiu gerbti šį žmogų?

Psichologai šias dimensijas įvardija atitinkamai kaip nuoširdumą ir kompetenciją. Idealu, jei aplinkiniai nusprendžia, kad jums būdingos abi šios savybės.

Įdomu tai, kad daugumai žmonių, ypač profesinėje sferoje, kompetencija atrodo svarbesnis veiksnys, pažymi A. Cuddy. Galiausiai jie trokšta įrodyti, kad yra pakankamai sumanūs ir talentingi, kad galėtų dirbti jūsų versle.

Tačiau jei norite sudaryti teigiamą įspūdį, iš tikrųjų kur kas svarbesnis veiksnys yra nuoširdumas arba jūsų patikimumas.

„Žvelgiant iš evoliucinės perspektyvos, galimybėms išgyventi kur kas svarbiau, ar žmogus nusipelno pasitikėjimo“, – teigė A. Cuddy.

Juk urvinių žmonių laikais kur kas svarbiau būdavo žinoti, kad kitas individas tavęs nenužudys ir nepasiims visų tavo daiktų, negu matyti, kad jis yra pakankamai kompetentingas užkurti gerą laužą.

Nors kompetencija yra labai vertinama, A. Cuddy sako, kad ji tampa svarbi tik po to, kai nustatomas pasitikėjimas. Be to, pernelyg didelis savo stiprybės demonstravimas gali duoti priešingą rezultatą.

Ji pažymi, kad kai kurie verslo administravimo magistrantūros stažuotojai taip stengiasi pademonstruoti savo sumanumą ir kompetenciją, jog praleidžia socialinius renginius, neprašo pagalbos ir sudaro bendrą įspūdį, kad yra neprieinami.

Tokių persistengusių asmenų laukia sukrečiantis prabudimas, kai jie negauna darbo, nes niekam nepavyko jų pažinti ir jais pasitikėti.

„Jei žmogus, kuriam norite padaryti įtaką, jumis nepasitiki, jums nepavyks labai toli nueiti. Iš tikrųjų netgi galite sukelti įtarimą, kad mėgstate manipuliuoti. Nuoširdus, pasitikėjimo vertas žmogus, kuris taip pat yra stiprus, nusipelno susižavėjimo. Tačiau tik tada, kai pelnote pasitikėjimą, jūsų stiprybė gali tapti dovana, o ne grėsme“, – teigė A. Cuddy.