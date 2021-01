Avi Loebas yra žinomas Harvardo astronomas, patyręs mokslininkas, dažnai kalbantis apie nežemišką gyvybę. Jau visai greitai knygynų lentynose pasirodys naujausia jo knyga „Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth“ („Nežemiškas: pirmasis protingos gyvybės ženklas už Žemės ribų“), kurioje Loebas pakartos savo kontraversišką teoriją, kad Oumuamua galėjo būti ateivių siųstas zondas.

Būtų lengva ranka numoti į šią idėją, bet ar tikrai žinome, kad Loebas yra neteisus? Oumuamua – tai pirmasis kada nors žmonių pastebėtas tarpžvaigždinės erdvės objektas, užklydęs į Saulės sistemą. Jį mokslininkai atrado 2017 metais ir iš karto pavadino jį akmeniu. Kitaip tariant – tai tarpžvaigždinis asteroidas, kuris Saulės sistemoje atsirado visai atsitiktinai.

Tačiau Loebas, kaip teigia, knygos leidėjai, sugebėjo pagrįsti savo nuomonę, kad tai nebuvo asteroidas. Oumuamua judėjo per greitai, pasižymėjo keista orbita, nepaliko jokio nuolaužų ar dujų pėdsako. Manote, kad tarpžvaigždinio akmens teorija yra logiškesnė?

Vien iš mokslinės pusės tai abi šios versijos turi ir stipriųjų, ir silpnųjų vietų. Taip, žmonija dar niekada nebuvo aptikusi protingos nežemiškos gyvybės formų, bet prieš Oumuamua apsilankymą nebuvome aptikę ir tarpžvaigždinės erdvės akmenų.

Ir kas iš tikrųjų buvo Oumuamua? Mokslininkai niekada nesutarė dėl šio objekto apibrėžimo. Jis skleidė dujas, skrido labai greitai ir kiek neįprasta orbita, tarsi priešindamasis Saulės gravitacijai. Ar tai buvo neįprasta kometa, ar keistas asteroidas? Ar, kaip mano Loebas, kosminis zondas?

Loebas dar 2018 metais ėmė vystyti alternatyvias Oumuamua kilmės versijas. Jo manymu, tai galėtų būti erdvėlaivio nuolauža – šviesos burės dalis. Arba visas zondas, atsiųstas ateivių patyrinėti Žemę iš šiek tiek arčiau. 2019 metais pasirodę straipsniai tvirtino, kad nėra jokių įrodymų pagrindžiančių ateivių zondo versiją. O štai stebėjimai, kuriuos įmanoma atlikti, verčia manyti, kad tai – tiesiog cigaro formos uoliena, kurios savybės primena natūralius asteroidus.

Bet Loebas nieko tvirtai ir neteigia. Jis tiesiog norėtų, kad ši versija būtų svarstoma. Mokslininkai nesutaria, ar Oumuamua buvo kometa, ar asteroidas, tai kas neleidžia manyti, kad tai – erdvėlaivis, ar jo dalis? Na, taip, įmanomi tyrimai tvirtina akmens versiją, bet kas žino, iš ko būtų padaryti ateivių zondai ir kaip į juos reaguotų mūsų įranga? Joks žmogus prie Oumuamua nebuvo nuskridęs (ir tai buvo absoliučiai neįmanoma), jo nebaksnojo ir savo akimis neapžiūrėjo.

„Supratimas, kad nesame vieni, turės dramatišką poveikį mūsų tikslams Žemėje ir mūsų siekiams kosmose“, – teigia Loebas.