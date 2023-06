Gyvybiškai svarbius eksperimentus atliekanti mokslininkė Virginija Bukelskienė: kai kuriuos žmogaus organus jau keičia dirbtiniai

– Visiška tiesa, tikrai to reikia. Per savo karjerą daug su kuo bendradarbiavau, bet būtent iš to ir gimė tiek projektų.

– Mane visada domino riba in vitro/in vivo. Ką tiriame, ką pakeičiame in vitro, kokius procesus identifikuojame ir kaip tai atsispindi organizme. Taigi, padarai tyrimą in vitro sistemoje, gauni rezultatus, bet kaip jie pasireikš tada, kai perkelsime į in vivo? Ar pasitvirtins in vitro gautos žinios? Tai va, man įdomi ta riba.