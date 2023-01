NASA marsaeigis „Perseverance“ Raudonojoje planetoje užfiksavo žavingą reginį – savo mažąjį bičiulį – robotą sraigtasparnį „Ingenuity“. Ši porelė Marse dirba išvien ir čia ieško buvusios ar bent esamos gyvybės ženklų.

„Perseverance“ įamžintame kadre matyti, kaip 1,8 kg sveriantis Marso sraigtasparnis tupėjo ant smėlio kopos Raudonojoje planetoje.

„Mes su #MarsHelicopter senokai buvome arti vienas kito – ir spėkite, ką pastebėjau besiilsintį ant kopos tarp skrydžių. Ar galite patikėti, kad „Ingenuity“ ruošiasi skrydžiui Nr. 39?“ – tviteryje pranešė „Perseverance“ komanda.

The #MarsHelicopter and I are closer together than we’ve been in a while, and guess who I spotted resting on a dune between flights. Can you believe Ingenuity is gearing up for Flight #39? 🤯