Dažnas JAV gyventojas duše maudosi kiekvieną dieną, o jei sportuoja – ir du kartu per dieną. Brazilai vasarą taip pat dažnai maudosi du kartus per dieną – kartą prieš eidami iš namų, ir kartą prieš eidami miegoti. Europiečiai maudosi šiek tiek rečiau, ypač šaltuoju metų laiku. Oficialių patarimų, kaip dažnai turėtumėte maudytis, nėra. Gydytojai tik pataria per dažnai neprausti vaikų, nes šiek tiek purvo reikia jų imuniteto vystymuisi.

Žinoma, būdami švarūs gerai jaučiamės, tačiau per dažnai maudytis iš tiesų nereikėtų. Muilas, kurį sudaro riebalai ir šarminės medžiagos (ir, aišku, kvepalai), nuplauna nešvarumus ir natūralius žmogaus odos riebalus. Šampūnas iš esmės taip pat yra skystas muilas, kuris nuo plaukų nuplauna natūralius aliejus. Jie, beje, žmogaus odai yra reikalingi, todėl specialistai pataria šampūnu plaukus trinkti tik kas dvi-tris dienas.

Mokslininkai teigia, kad dušas sausina žmogaus odą. Visų pirma, karštas vanduo atveria poras ir skatina prakaitavimą. Tuomet mes išsitriname muilu, kuris nuplauna natūralius mūsų odos aliejus. Galiausiai, išėję iš dušo nusisausiname ir patenkame į sausą namų orą, kuris iš mūsų odos ištraukia nemažai drėgmės. Šis poveikis yra itin stiprus žiemą, kuomet oras tiek lauke, tiek namuose yra labai sausas. Tai ką reikėtų daryti, kad nepakenktume savo odai?

Na, jei tik įmanoma, reikėtų po dušu lįsti tik kas antrą dieną. Savaime aišku, kad kartais tai net nėra geras pasirinkimas, nes lauke labai karšta, kūnas prakaituoja, o dauginantis bakterijoms atsiranda ir nemalonus kvapas. Todėl reikėtų stengtis po karšto vandens srove stovėti kiek įmanoma trumpiau – nusiprausti įmanoma ir per tris minutes, jei jau tai darote kasdien.

Galiausiai, nereikėtų pamiršti odos drėkinimo. Tam puikiai tinka losjonai, bet odą drėkinti būtina ir iš vidaus – reikia gerti pakankamai vandens.