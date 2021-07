Žodis „žalias“ kalbant apie ekologiškas technologijas, dažnai naudojamas perdėtai laisvai. Nėra jokių taisyklių, ką galima vadinti žaliu, o ko – ne. Tačiau „Marina Tower“ dangoraižis, kurio koncepciją kūrė „Foster + Partners“, o projektą vysto „Lambda Development“, iš tikrųjų turėtų būti kažkas įdomaus.

Detalių nėra daug. Bet žinome, kad 200 metrų aukščio dangoraižis bus praktiškai dvigubai aukštesnis už kitus aukščiausius Graikijos pastatus. 45 aukštų „Marina Tower“ stovės pakrantėje, todėl jame dirbantys ir gyvenantys galės grožėtis įspūdingais Graikijos gamtos vaizdais.

Kaip minėta, „Marina Tower“ bus labai žalias. Tai kol kas nėra patvirtinta, bet tikėtina, kad šis dangoraižis pasižymės netradicine konstrukcija – vietoje plieno sijų (bent jau kai kurių) bus naudojamos aplinkai draugiškesnės medžiagos. Žurnalistai dėl to „Marina Tower“ jau juokais praminė didžiausiu pasaulio augalu. Galima neabejoti, kad visa dangoraižio konstrukcija tikrai nebus medinė – tai būtų per daug sudėtinga. Dabar aukščiausiu laikomas medinis pastatas (neskaitant įvairių šventyklų bokštų ir panašiai išstypusių smailių) yra Norvegijoje – 18 aukštų medinio pastato aukštis siekia vos 85 metrus. Nors, kas gali žinoti – gal graikai sugalvojo šį tą įdomaus.

Be to, „Marina Tower“ iš tikrųjų bus žalias. Architektai jame planuoja sukurti žalias erdves. Augalai suteiks pavėsį ir padės kontroliuoti temperatūrą pastato viduje. Tačiau taip pat planuojama, kad viduje netrūks natūralios šviesos – tai padės sumažinti energijos sąnaudas. Prie to prisidės ir unikali natūrali vėdinimo sistema, kuri tokio dydžio pastatuose įprastai nėra diegiama. Poilsio erdvėse „Marina Tower“ bus ir nemažai vandens.

„Marina Tower“ nebus aukščiausias pastatas pasaulyje ar Europoje – toli nuo to. Tačiau galbūt jis pastūmės žaliąsias inovacijas statybose, net jei didžiausio augalo pasaulyje etiketė jam klijuojama juokais.