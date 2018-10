Kompanijos generalinio direktoriaus Sundaro Pichai pranešimas buvo paskelbtas pasirodžius „The New York Times“ straipsniui, kad vienas aukštas pareigas užėmęs „Google“ darbuotojas, Andy Rubinas, gavo 90 mln. dolerių išeitinę kompensaciją, nors buvo kaltinamas nederamu elgesiu, o bendrovė esą dangstė kitus lytinio priekabiavimo atvejus.

Žiniasklaidai, paprašiusiai pakomentuoti šią situaciją, „Google“ paviešino S. Pichai elektroninį laišką savo darbuotojams, kuriame tvirtinama, kad per pastaruosius dvejus metus dėl nederamo lytinio elgesio darbo kompanijoje neteko 48 žmonės, o 13 iš jų užėmė vadovų pareigas. Be to, pabrėžiama laiške, nė vienas iš jų negavo „išeitinių kompensacijų“.

„Pastaraisiais metais įgyvendinome nemažai pokyčių, įskaitant itin griežtą politiką dėl žmonių, užimančių vadovaujamas pareigas, nederamo elgesio“, – sakė S. Pichai.

Jis pridūrė, kad straipsnį apie A. Rubiną ir kitus buvo „sudėtinga skaityti“, tačiau jame esančių teiginių „Google“ vadovas nekomentavo.

„Esame itin rimtai nusiteikę užtikrinti, kad suteikiame saugią ir įtraukiančią darbo aplinką, – sakė S. Pichai. – Norime jus patikinti, kad nagrinėjame kiekvieną skundą dėl seksualinio priekabiavimo ar nederamo elgesio, tiriame (juos) ir imamės veiksmų.“

Tuo tarpu A. Rubino atstovas Samas Singeris (Semas Singeris) naujienų agentūrai AFP skirtame pranešime paneigė buvusiam „Google“ darbuotojui mestus kaltinimus ir tvirtino, kad vyras savo noru paliko kompaniją ir įkūrė savo verslą.