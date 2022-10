Grupė robotikos kompanijų, tarp kurių ir „Boston Dynamics“, pažadėjo savo prietaisų neginkluoti ir priešintis kitų žmonių tokioms pastangoms. Bet koks bus to poveikis, jei kitos firmos karinį pritaikymą turinčius robotus vystys?

„Agility Robotics“, „ANYbotics“, „Boston Dynamics“, „Clearpath Robotics“, „Open Robotics“ ir „Unitree“ pasirašytame atvirame laiške sakoma, kad „nepatikimi žmonės“ gali panaudoti kompanijų prietaisus, „pažeisti žmonių teises ar grasinti, kenkti ar bauginti“. Kompanijos pasižadėjo neginkluoti savo robotų, ir nepadėti kitiems to daryti, o taip pat „kurti technologijas, galinčias tokias rizikas sumažinti ar panaikinti“.

Be to, jie ragina legislatūrą visame pasaulyje ieškoti, kaip uždrausti neteisėtą robotų naudojimą, kas susiję ir su jau dabar kebliu autonominių ginklų reguliavimu. Laiške nepateikiama idėjų, kaip draudimai turėtų veikti, bet yra precedentų su dronų gamintojais, kurie privalo savo dronus laikyti atokiau nuo neskraidymo zonų apie vyriausybių pastatus, kalėjimus, atomines elektrines ir kitas jautrias vietas. Šiuose plotuose įrenginiai paprasčiausiai nepakyla, arba, joje atsidūrę, sulėtėja ir pakimba.

Tačiau iššūkis sukurti robotus, kurie atsisakytų „nešiotis“ ginklus yra ambicingesnis ir sudėtingesnis, nei paprasčiausias veikimo blokavimas tam tikrose vietose.

Robotai gali būti panaudoti ir karo pramonėje. Boston Dynamics/Ghost Robotics U.S. Air Force Tech. Sgt. Cory D. Payne/DVIDS nuotr.

„Gamintojai gali dėl to jaudintis, bet sunku pasakyti kaip jie galėtų tai sustabdyti“, – sako Matthew Studley iš Vakarų Anglijos universiteto, JK. – „Ar automobilių gamintojai turėtų jaudintis dėl žmonių, nukreipiančių savo automobilius į pėsčiuosius? Kol robotai nėra pakankamai sąmoningi, kad suprastų kas vyksta, to sustabdyti neįmanoma.“

„Boston Dynamics“ robotai jau dabar dirba realiomis sąlygomis, matuoja benamių žmonių temperatūrą per covid-19 pandemiją Havajuose, žengia į pastatus vietoje policijos Niujorke ir matuoja radiacijos lygį Černobylyje, Ukrainoje.

Bet jau pasitaikė, kad robotai užsiima ir ne tokia taikia veikla. „Unitree“ keturkojį robotą, kurį galima įsigyti internete už maždaug 3000 eurų, nežinomi veikėjai pritaikė šaudyti į taikinius prie nugaros pritaisytu kulkosvaidžiu.

Panašu, toks nesankcionuotas panaudojimas ir įkvėpė šį atvirą laišką, kuriame rašoma apie „nedidelį skaičių žmonių, viešai publikavusių savo pastangas apginkluoti komerciškai prieinamus robotus“.

Nors karinių robotų koncepcija daugeliui sunkiai priimama, netgi lengvai ginkluotų robotų – policijos pajėgų, nusikaltėlių ar teroristų valdomų – pasirodymo gatvėse perspektyva daugeliui žmonių dar nepriimtinesnė.

Nors kai kurios robotikos kompanijos tokios galimybės šalinasi, kitos, tokios, kaip pavyzdžiui „Ghost Robotics“, vystė robotus, kurie gali būti ginkluoti ir reklamavo prekybos konferencijose. Robotas „Vision 60“ suderinamas su „Sword Defense“ gamintu šautuvu, galinčiu pasiekti taikinį už 1,2 kilometro. „Ghost Robotics“ bendrauja su kelių šalių ginkluotosiomis pajėgomis, o jos produktai įdarbinti JAV karo bazės sargais.

Duoti interviu „Ghost Robotics“ nesutiko, bet direktorius Jiren Parikh pernai sakė, kad iki realaus karinio jų robotų panaudojimo dar šiek tiek trūksta. „Pagrindinis jų panaudojimas bus specialiosiose JAV pajėgose, ir iki oficialaus jų patvirtinimo dar ne vieni metai. Dabar mūsų žingsniuojantys robotai su ginklais nieko neveikia. Bet manau, po kelių metų išvysite,“ tuomet sakė jis.

Siurbliais robotai garsėjanti robotikos kompanija „iRobot“, iš pradžių irgi gamino karinius produktus, bet paskui šią kompanijos atšaką atskyrė. Naujasis jos savininkas, „Teledyne FLIR“, toliau gamina karinės paskirties produktus, tarp kurių yra sunkius krovinius galinti pakelti „Kobra 725“, pramynė taką ir bus apginkluota. JAV armija nupirko jų 350 ir sako, kad kai kurie jau naudojami.

„Boston Dynamics“ į prašymą komentuoti neatsakė. Nepaisant dabartinio pasipriešinimo ginklavimuisi, daugelį ankstesnių jos projektų finansavo DARPA, vystanti naujas technologijas, kurias paskui gali naudoti kariuomenė.

Robotikos tyrimai dažnai finansuojami kariuomenės, net jei dabar „Boston Dynamics“ ir kiti siekia atsitraukti nuo karinio jų kūrinio panaudojimo.

Tokioms kompanijoms, kaip „Amazon“ ir „Tesla“, o taip pat ne vienam rimtam startuoliui, karinei institucijai ir gynybos pramonei vystant robotiką, tikriausiai išvysime spartų visokiausių robotų gebėjimų augimą. Bet kad šios technologijos iš tiesų būtų naudingos konfliktuose, dar reikės palaukti.

Anthony Kingas iš Warwicko universiteto, JK, teigia, kad dvikojų ar keturkojų robotų panaudojimas kare artimoje ar vidutinėje perspektyvoje menkai tikėtinas, nors autonominiai ginklai jau naudojami, tokie, kaip paprastos sausumos minos, raketų perėmimo sistemos, dronai ir netgi pusiau autonominiai tankai, keliantys savo etines problemas.

„Vaikštančių robotų gebėjimai, ypač dinamiškesnėse, intensyvesnėse karinėse situacijose kartais pervertinami, – pastebi W. Kingas. – Jei kas nors vyksta šiek tiek ne taip, ar truputį kitaip, nei planuota, mechaniškai jiems labai nelengva – o kur dar programavimo klausimas.“ Miesto aplinkoje tai absurdiškai sunku, priduria jis: „Militarizuotų robotų grėsmė yra daug menkesnė, nei žmonės galvoja.“

