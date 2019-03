Dėl didelio vienkartinių plastiko gaminių naudojimo aplinkosaugos organizacijos Filipinus priskiria prie vandenynus labiausiai teršiančių valstybių. Tarša plastiko atliekomis nuolat žudo tokius jas ryjančius laukinius gyvūnus kaip banginiai ir vėžliai. Naujausias atvejis yra susijęs su paprastuoju snapuočiu, kuris penktadienį įstrigo Filipinų pietinės Kompostelos slėnio provincijos pakrantėje, o šeštadienį nugaišo. Vyriausybės žvejybos departamento regiono skyrius ir viena aplinkosaugos organizacija atliko gyvūno skrodimą ir jo pilve surado maždaug 40 kg plastiko, įskaitant pirkinių ir ryžių maišelius. „D'Bone Collector Museum Inc.“ direktorius Darrellas Blatchley tyrinėja banginio skrandžio turinį AFP / Scanpix Susiję straipsniai: Neįtikėtina – naras išgyveno po to, kai jį prarijo banginis Raudonojoje jūroje pirmą kartą pastebėtas mėlynasis banginis Banginis nugaišo iš bado – jis negalėjo maitintis dėl jo skrandį užpildžiusių šiukšlių, sakė tyrimą atlikti padėjusio gyvūnų griaučių muziejaus „D'Bone Collector Museum Inc.“ direktorius Darrellas Blatchley. „D'Bone Collector Museum Inc.“ direktorius Darrellas Blatchley tyrinėja banginio skrandžio turinį AFP / Scanpix „Tai labai bjauru ir veria širdį, – naujienų agentūrai AFP sakė jis. – Per 10 pastarųjų metų atlikome 61 delfino ir banginio skrodimus, ir tai vienas didžiausių (plastiko kiekių), kuriuos matėme.“ 4,7 m ilgio paprastasis snapuotis penktadienį įstrigo Mabinio miestelyje. Vietos pareigūnai ir žvejai bandė jį gelbėti, bet banginis vėl grįžo į seklumą, pranešė Žvejybos ir vandens išteklių biuras. „Jis negalėjo pats plaukti, buvo išsekęs, – AFP sakė regioninio skyriaus direktorė Fatma Idris. – Gyvūnas buvo netekęs skysčių. Antrą dieną jis spurdėjo ir vėmė krauju.“ Vos prieš kelias savaites pasaulinis organizacijų aljansas „Global Alliance for Incinerator Alternative“ (GAIA) paskelbė ataskaitą apie „šokiruojantį“ vienkartinių plastiko gaminių kiekį Filipinuose. Šalyje galioja griežti atliekų tvarkymo įstatymai, bet aplinkosaugininkai sako, kad jie prastai įgyvendinami. Ši problema taip pat aktuali Filipinų kaimynėms. Pernai Indonezijoje nugaišo kašalotas, kurio skrandyje buvo rasta beveik 6 kg plastiko. Tailande taip pat pernai nugaišo banginis, kuris buvo prarijęs daugiau kaip 80 plastiko maišelių. Be to, pernai šioje šalyje toks pats likimas ištiko žaliąjį vėžlį – saugomos rūšies atstovą.

