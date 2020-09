Melas



„Facebook“ grupėje „Šviesa – platus matymas“ buvo pasidalinta neva tai faktu, kad Mėnulyje kažkas šiuo metu gyvena, ten vykdo įvairius eksperimentus. „M ė n u l i s yra dirbtinis palydovas, dirbtinis satelitas, buvusi ankščiau gyva planeta, o dabar padaryta kontrolės mechanizmas - kontroliuoti žmonių emocijas, nuotaikų kaitą...tai daroma sąmoningai, siekiant gauti žmonių energiją.... taip pat ten vykdomi įvairūs eksperimentai, per kuriuos veikiami žmonės...

Mėnulio viduje vienos bazės, net neaišku ar jis planeta, ar bazių rinkinys.. ir už Mėnulio kitoje pusėje pilna bazių...apie Mėnulį daug erdvelaivių, darbuojasi, stebi Žemės gyventojus...dar yra vienas Menulis, mažesnis, jie tarsi keičia vienas kitą... žmogaus fizinės akys nepajėgios visko pamatyti, tačiau medituoti, žiūrėti į Mėnulį nepatartina, tai siurbia žmonių energiją, teršia...būkime budrūs!“, – rašo viena moteris, kalba nekoreguota. Grupės dalyviai moteriai dėkoja už informaciją, dalinasi savo pačių mintimis. Tačiau mažai kas prieštarauja tokiems teiginiams.

Jei perskaitę tokią teoriją apsidžiaugėte, kad tai pagaliau ženklas, jog egzistuoja ateiviai – teks nusivilti. Tai tėra sąmokslo teorija – Mėnulis nėra dirbtinis palydovas, jame negyvena nežemiška civilizacija. Tačiau tai nereiškia, kad Mėnulis yra nuobodus ir jo nereikia tirti, stebėti.

Kosmoso ir nežemiškos gyvybės temos nuo seno yra apipintos mitais: teigiama, kad pirmasis nusileidimas Mėnulyje buvo sufalsifikuotas, teigiama, kad astronautai Mėnulyje matė ateivių ir t.t.

Teorija, kad Mėnulis yra tuščiaviduris ir jame gyvena ateiviai, nėra nauja. Ši teorija teigia, kad Mėnulis yra tuščiaviduris dėl ateivių veiklos. Šia teorija tikintys žmonės taip pat dažnai tiki NSO ar senoviniais astronautais.

Įdomu tai, kad pirmą kartą ši teorija pasirodė Wellos Herberto George 1901 metų mokslinės fantastikos knygoje „Pirmieji žmonės Mėnulyje“. Ši knyga yra išleista ir lietuvių kalba. Tačiau idėja nebuvo originali – autorius tuščiavidurio Mėnulio mintį nusikopijavo nuo 1741 metų Nielo Klimo knygos, kurioje pasakoja, kad Žemė yra tuščiavidurė. N. Klimas tokią idėją pasisavino iš XVII amžiaus mokslininkų, kurie buvo įsitikinę, kad Žemė – tuščiavidurė.

Atrodo, kad tokia teorija ir turėtų likti senovės mokslininkų spėliojimuose (tuščiavidurės Žemės teorija buvo vėliau paneigta), arba mokslinės fantastikos knygose. Tačiau XXI amžiuje teoriją, kad Mėnulis yra milžiniškas tuščiaviduris ateivių laivas, išplatino sąmokslo teorijų skleidėjas Davidas Icke.

Tiki driežažmogais

Tad kas yra tas garsusis D. Icke ir ar jis yra patikimas informacijos šaltinis? Žiniasklaidos šis britas dažnai įvardinamas profesionaliu sąmokslo teorijų kūrėju. Buvęs futbolininkas ir sporto transliuotojas per gyvenimą parašė daugiau nei 20 knygų, išleido galybę DVD ir skaitė paskaitas daugiau nei 25 šalyse.

Karjeros pradžioje D. Icke buvo įsitraukęs į žaliųjų judėjimus ir politiką, dirbo BBC, tačiau buvo ne itin mėgstamas vadovų. Netrukus D. Icke nusivylė darbu žiniasklaidoje ir pasuko kitu keliu. Žurnalistiniai įgūdžiai jam pravertė rašant itin kontroversiško turinio knygas.

Bene žymiausia D. Icke sąmokslo teorija – kad pasaulį valdo milžiniški pavidalą keičiantys driežai, be to, D. Icke mano, kad pasaulyje slapta viešpatauja „Rotšildų Zionistai“, kad būtent jie finansiškai palaikė Hitlerį, prisidėjo prie 2008 metų pasaulio finansų krizės ir surengė rugsėjo 11-osios atakas. Be to, šis sąmokslo teorijų meistras neigia Holokaustą ir agituoja to mokyti mokyklose.

Pastaruoju metu D. Icke internetu reiškė didžiulį susidomėjimą 5G tema, siedamas pasaulyje siaučiantį koronavirusą su 5G ryšiu.

Ką mokslas sako apie tuščiavidurį Mėnulį

Tačiau grįžkime prie teorijos, kad Mėnulio viduje yra daugybė mums blogo linkinčių ateivių bazių. „Mėnulio viduje vienos bazės, net neaišku ar jis planeta, ar bazių rinkinys“, – rašo „Facebook“ posto autorė. Ką iš tiesų apie tai sako mokslas?

Į klausimą „ar galime įrodyti, kad Mėnulis nėra tuščiaviduris“ atsakė Kornelio universiteto astronomai. Kornelio universiteto fizikas Suniti Karunatillake aiškina, kad yra bent du būdai nustatyti masės pasiskirstymą kūne. Vienas apima inercijos momento parametrus, kitas – seisminius stebėjimus.

Pirmuoju būdu, aiškina S. Karunatillake, inercijos momento parametrai rodo, kad Mėnulio šerdis yra ir tanki, ir maža, o likusi Mėnulio dalis – susideda iš beveik pastovaus tankio medžiagos.

Kalbėdamas apie antrąjį būdą, fizikas pabrėžia, kad Mėnulis yra vienintelis planetos kūnas be Žemės, kuriame buvo atlikti išsamūs seisminiai stebėjimai. Šie stebėjimai nustatė Mėnulio plutos, mantijos ir šerdies storį, o tai rodo, kad Mėnulis negali būti tuščiaviduris. Visa tai yra pagrįsta dar aibę kitų mokslinių tyrimų.

Taip pat mosklininkai dar nėra aptikę jokių gyvybės ženklų Mėnulyje.

Tad „Facebook“ įraše išreikšti teiginiai – melagingi: iš Mėnulio mūsų tikrai nestebi piktų ateivių akys.

