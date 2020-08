Feisbuke COVID-19 lygina su autoįvykiais ir skendimu: keista logika bando sumenki pavojingumą

Liepos 29 dieną įkeltu feisbuko įrašu jau spėjo pasidalinti daugiau nei 4,4 tūkst. žmonių, o dar daugiau žmonių jį matė savo feisbuko sraute.

„Pas mus šiai dienai nuo COVID-19 mirė tik 80 asmenų, o nuo tuberkuliozės vien 2019 metais mirė 220 asmenų, nuo pneumonijos 538, bet karantinai nebuvo skelbiami ir kaukes dėvėti niekas nevertė.

O per 2019 metus nuskendo 137 asmenis, bet kažkodėl niekas nevertė visus vaikščioti su nardymo kostiumais. O auto įvykiuose 2019 metais žuvo 214 asmenų, bet autotransporto naudojimas nebuvo uždraustas. O vien alkoholių 2019 metais apsinuodijo ir mirė 147 asmenis, bet alkoholio prekybos kažkodėl neuždrausta“, – rašoma įraše. Šalia įrašo teksto puikuojasi ir humoristiškai pateikta neva šios situacijos iliustracija.

Šis įrašas mirtis nuo naujos infekcinės ligos prilygina autoįvykiui, nuskendimui ar net mirčiai apsinuodijus nuo alkoholio. Įraše yra baksnojama į mirčių statistiką ir sudaromas įspūdis, kad kitos mirtys yra kur kas pavojingesnės, bet draudimų joms – nėra.Komentatoriai suskubo feisbuko įvardyti ir įrašo logikos klaidas.

Kaip savo naujausioje ataskaitoje (2019 m.) skelbia Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2019 m. nuo tuberkuliozės Lietuvoje mirė 103 žmonės. Tačiau įraše nurodomos 220 mirtys nuo tuberkuliozės.

2019 m. Lietuvoje dėl pneumonijos mirė 538 žmonės – toks skaičius nurodomas ir įraše. Taip pat teisingai nurodyta ir ši statistika: 137 nuskendo, 214 žuvo transporto įvykiuose, o 147 atsitiktinai apsinuodijo alkoholiu.

Tiksliai pateiktas ir mirusių nuo COVID-19 skaičius (įrašo skelbimo dieną) – nuo naujojo koronaviruso Lietuvoje mirė 80 žmonių.

Kartu su įrašo tekstu publikuotoje iliustracijoje, kaip daugiau mirčių pareikalavę, yra paminėti ir abortai, Žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV) bei gripas.

Lietuvos Higienos institutas į mirčių statistiką abortų neįtraukia. O per visus 2019 m. nuo ŽIV ir gripo mirė mažiau žmonių, nei per vos kelis mėnesius trunkančią COVID-19 pandemiją. Primename, kad pirmasis atvejis Lietuvoje buvo nustatytas vasario mėnesio pabaigoje. Per šį laiko tarpą nuo COVID-19 mirė 80 žmonių, o per visus metus nuo ŽIV mirė 20 žmonių, o nuo gripo – 54. Taip pat kaip labiau už COVID-19 pavojingesni iliustracijoje yra nurodyti „vampyrų įkandimai“. Taip humoristiškai yra galimai bandoma sumažinti COVID-19 pavojingumą žmogaus gyvybei

Tad kas daugiausiai pareikalauja lietuvių gyvybių? Remiantis Higienos instituto duomenimis, 2019 metais net 81,8 proc. visų mirčių sudarė kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys.

Keisčiausiai atrodo įrašo autoriaus bandymas kritikuoti apsaugas nuo COVID-19, remiantis teiginiais, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje nuskendo daugiau žmonių nei mirė nuo naujojo viruso, „bet kažkodėl niekas nevertė visus vaikščioti su nardymo kostiumais“. Šis teiginys bando lyginti nesulyginamus dalykus, nes COVID-19 yra infekcinė liga – nuo skęstančio žmogaus skendimu neužsikrėsi. Be to, yra numatytos vietos, kuriose galima maudytis, o Baltijos jūroje apskritai draudžiama maudytis, jei yra iškelta raudona vėliava.

Ta pačia logika besiremdamas įrašo autorius teigia, kad ir dėl autoįvykių Lietuvoje miršta daugiau žmonių nei nuo COVID-19, „bet autotransporto naudojimas nebuvo uždraustas“. Tokiu teiginiu leidžiama pamiršti, kad mūsų valstybė turi aibę įstatymuose nurodytų taisyklių ir ribojimų, kurių privalo laikytis visi eismo dalyviai. Šios taisyklės ir ribojimai galioja tam, kad eismas būtų saugus, būtų išvengta avarijų. Šioje analogijoje medicininės veido kaukės veikia kaip apsauginė priemonė – tarkime, saugos diržas.

Toliau remiantis autoriaus pasirinkta logika, jei jau dėl autoįvykių reikėtų uždrausti transporto naudojimą, tai COVID-19 atveju tektų uždrausti kvėpavimą, čiaudėjimą, kosėjimą, mat būtent oro-lašeliniu būdu virusas ir plinta.

Tačiau kaip dėl įraše minimos tuberkuliozės? Ši liga taip pat yra užkrečiama, plinta panašiai kaip ir COVID-19. Tačiau jau daugybę metų egzistuoja tiek vakcina nuo tuberkuliozės, tiek efektyvūs vaistai. Tad yra daugiau kovos priemonių su šia infekcine liga, nei su COVID-19.

Organizacija „The Union“, kuri visame pasaulyje kovoja su tuberkulioze, skelbia, kad COVID-19, bent jau kol kas turimais pirminiais duomenimis, yra labiau užkrečiama liga nei tuberkuliozė. Jų duomenys rodo, kad COVID-19 užsikrėtimo R0 rodiklis yra 2,2 (tiek esą gali infekuotasis užkrėsti žmonių), o tuberkuliozės R0 rodiklis yra mažiau nei 1 valstybėse, kuriose yra mažai tuberkuliozės protrūkių. Tačiau prasta mityba, didelis gyventojų tankis ir kiti faktoriai gali padidinti tuberkuliozės R0 rodiklį.

Tačiau šiandien jau žinome, kkie faktoriai gali paskatinti žmogaus užsikrėtimą tuberkulioze, susidūrus su tuberkuliozės bakterija, tačiau daug mažiau žinome, kas gali lemti asmens užsikrėtimą COVID-19, tai susiduriama su virusu. Kol kas tiksliai nežinoma ir koks yra mirštamumas nuo COVID-19.

Remiantis visais išvardytais argumentais, galima teigti, kad šis įrašas klaidina žmonės ir yra iš dalies melagingas.

