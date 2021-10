Šio pokyčio tikslas – parodyti, kad technologijų milžinė siekia būti žinoma ne tik dėl socialinių tinklų.

Naująjį pavadinimą bendrovės „Facebook“ vykdomasis direktorius Markas Zuckerbergas paskelbė šiandien per kasmetinę konferenciją „Connect“.

„Nuo šiol mes koncentruosimės į metavisatą, – sakė M. Zuckerbergas. „Facebook“ vis labiau neapima visko, ką darome. Šiuo metu mūsų prekės ženklas yra taip glaudžiai susietas su vienu produktu, kad jis niekaip negali reprezentuoti visko, ką darome“.

Metavisata bus paralelinį gyvenimą atspindinti virtualios realybės erdvė, kurioje žmonės galės patirti „tikrus“ pojūčius, „susitikti“ su draugais ir šeimos nariais, dirbti darbus ir žaisti žaidimus.

Ekspertai mano, kad tai bus nauja interneto era.

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ