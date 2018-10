Raketa „Ariane 5“ penktadienį vakare turėtų iškelti kosminį aparatą „BepiColombo“ iš Kuru kosminio centro Prancūzijos Gvianoje. Tuomet jis pradės septynerius metus turinčią trukti kelionę. Pasak Europos kosmoso agentūros (ESA), 1,3 mlrd. eurų kainavusi „BepiColombo“ yra viena sudėtingiausių per jos istoriją. Merkurijus pasižymi ekstremaliomis temperatūromis; ten veikia stipri Saulės trauka ir intensyvi spinduliuotė. Zondas turės skrieti elipsine orbita: jis vienąkart praskries arti Žemės, dukart – šalia Veneros ir šešiskart – šalia Merkurijaus, kad galėtų pakankamai sumažinti greitį ir 2025 metų gruodį pasiektų savo kelionės tikslą. Susiję straipsniai: Šie kosmoso klajūnai jau ne kartą pražudė gyvybę Žemėje Ar mėnuliai gali turėti mėnulius? Aparate, pavadintame italų mokslininko Giuseppe Colombo, dar vadinto Bepi, vardu, įtaisyti naujai sukurti joniniai varikliai, turintys jį išvesti į numatytą orbitą. Pasiekęs Merkurijų „BepiColombo“ paleis du zondus – „Bepi“ ir „Mio“ – nepriklausomai tirsiančius planetos paviršių ir magnetinį lauką. Zonduose sumontuota speciali šilumos izoliacijos danga, kad aparatai atlaikytų temperatūras, svyruojančias nuo 430 laipsnių Celsijaus saulėkaitoje iki minus 180 laipsnių – Merkurijaus šešėlyje. Mokslininkai tikisi papildyti žinias, gautas per amerikiečių NASA zondo „Messenger“ ketverius metus trukusią misiją Merkurijaus orbitoje, pasibaigusią 2015-aisiais. Šią planetą pirmasis aplankė NASA aparatas „Mariner 10“, 8-o dešimtmečio viduryje praskriejęs šalia šios planetos. Merkurijus, tik truputį didesnis už mūsų Mėnulį, turi masyvų geležies branduolį, apie kurį mažai težinoma. Mokslininkai taip pat tikisi iš duomenų, surinktų per „BepiColombo“ misiją, daugiau sužinoti apie Saulės sistemos formavimąsi. Tai antrasis pastarojo laikotarpio projektas, kurį įgyvendinant bendradarbiauja ESA ir Japonijos aerokosminių tyrimų agentūros (JAXA). Anksčiau šį mėnesį JAXA zondas „Hayabusa 2“ nuleido ant asteroido Riugu vokiečių ir prancūzų sukurtą aparatą.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.