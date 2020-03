Anot „Live Science“, dėl šio seno nurodymo nesuskaičiuojamas skaičius vaikų praleido daugybę laiko prie baseinų stebėdami, kaip draugai linksmai sau pliuškenasi. Tačiau mokslas paaiškina, kad mėgstantiems vandens procedūras visiškai nėra pagrindo nerimauti.

„Tai yra bobutės pasakos, – sakė vienos Klivlendo ligoninės medikas Peteris Wernickis. – Galima sau ramiausiai plaukioti bet kuriuo metu pavalgius.“

Remiantis senu mitu, esą, pavalgius kraujas suteka prie skrandžio, todėl jo sumažėja raumenyse, tad plaukiojant gali sutraukti mėšlungis. O gal atvirkščiai: kraujas suteka į raumenis toliau nuo skrandžio ir dėl to gali sutraukti mėšlungis... Koks ten skirtumas.

Visgi P. Wernickis pažymi, kad abiem šiais atvejais yra kruopelytė tiesos. Nepakankamas audinių aprūpinimas krauju gali sukelti raumenų spazmus. Ir, pasirodo, kad iš tiesų mums pavalgius, prie skrandžio priteka daugiau kraujo. Kai mes mankštinamės, daugiau kraujo suteka į raumenis, tačiau toks kraujotakos pasikeitimas suvalgius sumuštinį tikrai nėra toks rimtas, kad kiltų rimtų medicininių problemų, paaiškino medikas.

Kitais žodžiais tariant, raumenų spazmų dėl prasto aprūpinimo krauju sveikiems žmonėms neįvyksta, paaiškina „Mayo Clinic“ klinikos ekspertai. Iš tiesų tai rodytų, kad žmogus turi kitų sveikatos problemų, kaip, pavyzdžiui, kenčia nuo arteriosklerozės – sveikatos būklės, kai žmogaus arterijų sienelės yra per siauros ir sukietėjusios.

Tačiau buvo laikai, kad mokslininkai labai rimtai žiūrėjo į šį mitą. Septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kurių metu analizuota, ar valgymas prieš plaukimą gali paveikti sportininkų rezultatus, ar gali sukelti kokį nors pykinimą.

Vienas nedidelės apimties tyrimas nustatė, kad tokie teiginiai yra nepagrįsti. 1968 metais mokslininkai per pusryčius sočiai pamaitino 24 plaukikus, kurie vėliau laukė skirtingus laiko tarpus prieš eidami plaukioti . Nė vieno iš sportininkų plaukiojimo metu nepykino ir jis nejuto jokių spazmų. Taip pat nenukentėjo ir plaukimo greitis. Šio tyrimo išvados buvo paskelbtos žurnale „Research Quarterly for Exercise and Sport“.

Šiandien mokslininkai vieningai sutaria, kad valgyti prieš plaukiojant tikrai nėra pavojinga. 2011 metais Amerikos Raudonasis Kryžius paskelbė mokslinės metaanalizės rezultatus, jog maisto apribojimai prieš einant plaukioti yra nereikalingi ir nepagrįsti moksliniais duomenimis.

P. Wernickis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad istorijoje nėra užfiksuota nė vieno fakto, kad žmogus būtų nuskendęs dėl to, kad prieš tai pavalgė.