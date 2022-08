Elono Musko „Starlink“ palydovams – mokslininkų perspėjimas dėl galingo smūgio iš kosmoso: objektas danguje sukėlė įtarimų

„SpaceX“ savininkas Elonas Muskas gavo svarbų kosminių orų ekspertų įspėjimą. Jie teigia, kad didėjantys saulės blyksniai ir vainikinių masių išmetimai, sukeliantys geomagnetines audras Žemėje, gali išjungti „Starlink“ palydovus, praneša „Express“.

Praėjusią savaitę, M klasės blyksniai Saulėje (tokių blyksnių klasių yra net 5, o M klasė yra labai rimtas pliūpsnis), sukėlė Žemėje stiprią geomagnetinę audrą, kuri truko kelias dienas. Dabar beveik kiekvieną dieną mokslininkai stebi Saulę, kad galėtų numatyti blyksnių atsiradimą ir vainikinių masių išmetimą.

Saulės blyksniai yra galinga spinduliuotė, kuri atsiranda specialiuose mūsų žvaigždės regionuose – saulės dėmėse. Ši spinduliuotė siunčiama į kosmosą kartu su vainikinės masės išmetimu (įkrautų saulės dalelių srautu). Jei srautas nukreiptas į Žemę, tai po susidūrimo su magnetosfera ir atmosfera jis sukelia ryškių pašvaisčių atsiradimą ir turi įtakos palydovų veikimui orbitoje, taip pat elektros, ryšių ir navigacijos sistemoms Žemėje. Tai labai neigiamas poveikis, iki palydovų ir sistemų išjungimo.

Beje, liepos 27 dieną Saulėje pasirodė net 6 dėmės ir mokslininkai tikėjosi M klasės, ar dar galingesnių X klasės blyksnių atsiradimo. Kol kas stiprių Saulės išsiveržimų tikimybė išlieka.

Tokios kompanijos kaip Amerikos „Starlink“ ir Didžiosios Britanijos „OneWeb“ išsiuntė tūkstančius ryšių palydovų į kosmosą, į Žemės orbitą. Elonas Muskas planuoja į kosmosą išsiųsti jų apie 42 tūkst. vnt.

Tačiau kosminius orus stebintys mokslininkai perspėjo E. Muską, kad vis dažnėjančios smarkios geomagnetinės audros gali rimtai pakenkti „Starlink“ palydovams. Didelė tikimybė, kad šie palydovai apskritai suges. Panaši situacija su E. Musko užmoju įvyko šių metų pradžioje, kai paleidus 49 palydovus, juos užklupo geomagnetinė audra ir 40 iš jų sugedo.

Yra dar viena problema, susijusi su geomagnetinėmis audromis. Palydovų ir bet kokių kitų objektų judėjimą žemoje Žemės orbitoje, įskaitant kosmines šiukšles, stebi JAV kosmoso stebėjimo tinklas. Specialistų teigimu, šiuo metu orbitoje yra apie 20 000 didesnių nei 10 cm objektų.

Kosmoso stebėjimo tinklas saugo palydovus nuo kosminių šiukšlių ir kasdien įspėja įmones, kurioms priklauso ryšių įrenginiai, kad, iškilus grėsmei jos galėtų imtis veiksmų.

Tačiau stiprių geomagnetinių audrų metu ekspertai praktiškai yra bejėgiai tiksliai numatyti tokių objektų skrydžio trajektoriją. Todėl palydovai ne tik gali būti tiesiogiai paveikti geomagnetinės audros, bet ir sugesti dėl netikslių duomenų sukeltų susidūrimų, įspėja mokslininkai.

Pavyzdžiui, kosminių orų ekspertė Tamita Skov teigė, kad neseniai kilusi geomagnetinė audra galėjo išjungti vieną iš „Starlink“ palydovų ir paskelbė danguje skrendančio objekto nuotrauką.

Do we have confirmation this is a #Starlink satellite? If that "comet tail" isn't a timelapse effect, #SpaceWeather could very well be claiming another one. Quite a fitting picture, given the #aurora pillars as a possible smoking gun. Great capture of what a #solarstorm can do. https://t.co/4ethNxDExZ