Reginys iš tiesų buvo įspūdingas ir jaudinantis. Raketos paleidimas buvo vis atidėliojamas dėl netinkamų oro sąlygų, tačiau maždaug 22.45 Lietuvos laiku JAV kosminių technologijų bendrovė „SpaceX“ pirmąkart paleido galingiausią pasaulyje sunkiąją raketą „Falcon Heavy“, kuri kada nors turėtų skraidinti žmones ir krovinius į tolimąjį kosmosą, pavyzdžiui, Mėnulį ir Marsą.

Pirmąkart startavęs „Falcon Heavy“ skraidina „SpaceX“ vadovo Elono Musko asmeninį vyšninės spalvos elektromobilį „Tesla“ su manekenu, aprengtu astronauto kostiumu, o automobilyje groja „Space Oddity“ – velionio atlikėjo Davido Bowie klasikinė daina.

„Laikyčiau pergale, jei ji tiesiog pakils nuo aikštelės ir nesusprogdins jos į skutelius“, – žurnalistams antradienį sakė Pietų Afrikos Respublikoje gimęs 46 metų kosmoso entuziastas ir interneto magnatas.

„Turiu galvoje, kad (sprogimo) galia prilygtų 4 mln. svarų trotilo“, – sakė jis.

Ši raketa gali patraukti JAV kosmoso agentūros NASA dėmesį. „Falcon Heavy“ gali paspartinti jos planus vėl pasiųsti amerikiečius į Mėnulį, pirmąkart nuo 1972 metų.

„Falcon Heavy“

„Falcon Heavy“ yra „galingiausia eksploatuojama raketa pasaulyje, padauginta iš dviejų“, pareiškė „SpaceX“.

Tai reiškia, kad ši raketa galės nešti dvigubai sunkesnį krovinį negu didžiausia dabar naudojama raketa „Delta IV Heavy“.

„SpaceX“ teigimu, vienas naujosios raketos skrydis kainavo apie 90 mln. dolerių (72,6 mln. eurų), tuo tarpu kai vienas „Delta IV“ paleidimas atsieina 350 mln. dolerių (282,3 mln. eurų).

Vis dėlto NASA raketa „Saturn V“, naudota skrydžiams į Mėnulį ir paskutinį kartą pakilusi 1973 metais, buvo dar galingesnė.

Taip pat buvo dvi didesnės Sovietų Sąjungos sukurtos raketos: didžiausią kada nors sukonstruotą pirmąją pakopą turėjusi N1, nors jos startas nebuvo sėkmingas, ir „Energija“, paleista tik du kartus.

Galima sakyti, kad „Falcon Heavy“ yra trys sujungtos „SpaceX“ raketos „Falcon 9“. Taigi, jos „jėgainę“ sudaro 27 raketiniai varikliai „Merlin“; „Falcon 9“ jų turi devynis.

70 metrų ilgio raketa į orbitą gali iškelti 64 tonų naudingąjį krovinį – kiek daugiau nei sveria visiškai pakrautas laineris „Boeing 737“.

Ši raketa buvo sukurta siekiant atnaujinti galimybę siųsti žmones į Mėnulį ar Marsą, tačiau tokie planai buvo atidėti, ir dabar „Falcon Heavy“ daugiausiai laikoma potencialia priemone gabenti įrangą į šias tolimas kosmoso vietas, pirmadienį sakė E. Muskas.

Bendrovės „SpaceX“ įkūrėjas sakė, kad planuoja tarpplanetinio transporto sistemą kodiniu pavadinimu BFR („Big Fucking Rocket“ – „Didžiulė sumauta raketa“ arba „Big Falcon Rocket“ – „Didžiulė Falcon raketa“). Jis teigė, kad galiausiai ši raketa būtų naudojama žmonėms skraidinti.

Looks like @elonmusk is sending a #Starman test dummy to pilot his #SpaceTesla to Mars while David Bowie's "Major Tom" plays on the car's radio during the @SpaceX #FalconHeavy launch because why not? pic.twitter.com/IhE2QKqr2T— NASA Watch (@NASAWatch) February 5, 2018